Туризм всё перевернул: как жильё на островах Греции стало недоступным

2:40 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Цены на жильё в греческих райских уголках бьют новые рекорды, а коренные жители всё чаще вынуждены покидать свои дома. Почему покупка недвижимости на Кикладах превращается в несбыточную мечту?

Фото: https://commons.wikimedia.org by xlibber, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Греция

Взлет цен: жильё становится роскошью

За последние семь лет средняя запрашиваемая цена на жильё в Кикладах выросла более чем на 50%. Только в 2024 году — на 6,9%. Сегодня лидером остаётся Миконос: здесь стоимость за квадратный метр достигает 7.018 евро. Далее следуют:

Антипарос - 6.263 €/м².

- 6.263 €/м². Фолегандрос - 5.093 €/м².

- 5.093 €/м². Парос - 4.950 €/м².

- 4.950 €/м². Санторини - 4.259 €/м².

Самыми "доступными" считаются Андрос (2.105 €/м²) и Сирос (2.174 €/м²), но и здесь наблюдается устойчивый рост.

Кто вытесняет местных

Массовый туризм и краткосрочная аренда (Airbnb и аналоги) вытесняют постоянных жителей. Например, в Афинах количество квартир для туристов уже превышает число гостиничных номеров. В таких районах, как Эксархия и Кукаки, люди просто не выдерживают роста цен и покидают свои квартиры.

Что делает государство

С 2025 года в наиболее пострадавших районах Афин введён мораторий на новые объекты краткосрочной аренды. Власти также предлагают налоговые льготы тем, кто возвращает жильё на рынок долгосрочной аренды, и ограничивают число объектов, которые можно сдавать одному владельцу.

Киклады под давлением

На Санторини с её 20.000 жителей ежегодно приезжают более 3 миллионов туристов. Инфраструктура не справляется, а новые стройки уродуют ландшафт и стирают черты традиционной архитектуры. Крит и другие острова сталкиваются с аналогичными проблемами — от нехватки воды до роста цен на базовые продукты.

Туризм с обратной стороной

Да, туризм приносит доход. Но цена — это социальное расслоение, исчезновение общин и превращение исторических мест в "декорации для отдыхающих". И, похоже, этот процесс уже не остановить.

Уточнения

Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.



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