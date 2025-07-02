Туризм всё перевернул: как жильё на островах Греции стало недоступным

Цены на жильё в греческих райских уголках бьют новые рекорды, а коренные жители всё чаще вынуждены покидать свои дома. Почему покупка недвижимости на Кикладах превращается в несбыточную мечту?
За последние семь лет средняя запрашиваемая цена на жильё в Кикладах выросла более чем на 50%. Только в 2024 году — на 6,9%. Сегодня лидером остаётся Миконос: здесь стоимость за квадратный метр достигает 7.018 евро. Далее следуют:
Самыми "доступными" считаются Андрос (2.105 €/м²) и Сирос (2.174 €/м²), но и здесь наблюдается устойчивый рост.
Массовый туризм и краткосрочная аренда (Airbnb и аналоги) вытесняют постоянных жителей. Например, в Афинах количество квартир для туристов уже превышает число гостиничных номеров. В таких районах, как Эксархия и Кукаки, люди просто не выдерживают роста цен и покидают свои квартиры.
С 2025 года в наиболее пострадавших районах Афин введён мораторий на новые объекты краткосрочной аренды. Власти также предлагают налоговые льготы тем, кто возвращает жильё на рынок долгосрочной аренды, и ограничивают число объектов, которые можно сдавать одному владельцу.
На Санторини с её 20.000 жителей ежегодно приезжают более 3 миллионов туристов. Инфраструктура не справляется, а новые стройки уродуют ландшафт и стирают черты традиционной архитектуры. Крит и другие острова сталкиваются с аналогичными проблемами — от нехватки воды до роста цен на базовые продукты.
Да, туризм приносит доход. Но цена — это социальное расслоение, исчезновение общин и превращение исторических мест в "декорации для отдыхающих". И, похоже, этот процесс уже не остановить.
Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.
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