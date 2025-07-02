Как быстро преобразить бабушкину квартиру: 3 незаменимых секрета бюджетного ремонта

3 бюджетных способа сделать бабушкину квартиру уютнее и современнее

1:17 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Когда заходишь в "бабушкину" квартиру, кажется, что без капитального ремонта, новых стен и мебели — не обойтись. Но не спешите выбрасывать всё старое: преобразить интерьер можно быстро, просто и почти без затрат.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Интерьер

1. Старую мебель — в новое прочтение

Не торопитесь выносить советскую "стенку" или сервант на помойку. Всё, что нужно — перекрасить!

Новая краска творит чудеса: мебель заиграет современными нотами. А старый диван достаточно укрыть стильным покрывалом и добавить пару декоративных подушек — и он уже впишется в обновлённый интерьер.

2. Стены — ключ к свежести

Обои с цветочками? Снимайте. Вместо них — однотонные бумажные обои или просто светлая краска.

Такой приём освежит пространство, добавит воздуха и визуально увеличит комнату.

3. Проверьте декор: там есть сокровища

Не все "советские" вещи стоит выбрасывать. Статуэтки, старинный ковёр или бабушкин абажур — при хорошем состоянии могут стать изюминкой на фоне обновлённой базы.

Они придают дому душу и превращают обычную комнату в уютное и стильное пространство с историей.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior — внутренний мир, из лат. intrа — внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.



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