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Сколько бумажных полотенец тратится в месяц? Ваш ответ — изменение привычек!

Отказ от бумаги: 10 причин, чтобы начать использовать многоразовые полотенца
2:35
Недвижимость

Вы когда-нибудь считали, сколько бумажных полотенец уходит у вас за неделю? А за месяц? Гора мусора, бесконечные траты и рубленые деревья — всё ради одной протёртой капли. Всё больше семей по всему миру решили: хватит. Бумажный рулон уходит в прошлое, а ему на смену приходит не просто альтернатива, а новый бытовой стиль.

Бумажные полотенца на кухне
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Бумажные полотенца на кухне

Как мы подсели на бумагу

Протёрли плиту — выбросили. Промокнули ягоды — снова в мусор. Бумажные полотенца приучили нас к мгновенному удобству и такому же мгновенному отходу. Мы будто подписались на вечную подписку: один рулон закончился — покупай следующий. Это стало нормой. Но всё чаще звучит вопрос: а можно ли по-другому?

Ответ — да. Причём не скучно и не неудобно, а красиво, выгодно и экологично.

Что заменяет рулоны на кухне

Многоразовые тканевые полотенца — вот тот самый разумный выбор. Их шьют из хлопка, микрофибры, бамбука, даже из переработанных материалов. Есть варианты, скреплённые кнопками в форме привычного рулона. Только смысл у них — совсем другой.

Что в них хорошего

  • Стираются без проблем: бросили в машинку и готово.
  • Живут месяцами: не нужно снова и снова покупать.
  • Приятные глазу: симпатичные дизайны хочется держать на виду.
  • Работают лучше бумаги: и на стекле, и на полу, и на детских щеках.

10 причин отказаться от бумаги прямо сейчас

  • Раз купили — надолго забыли о покупках рулонов.
  • Меньше мусора - кухня становится чище не только визуально.
  • Стирать — не проблема, ткань держит форму и впитываемость.
  • Честно экологично - меньше вырубки, меньше вины.
  • Один полотенец для всего - от стола до детских рук.
  • Материал под задачу - хлопок, микрофибра, бамбук.
  • Красиво и модно - больше не надо прятать.
  • Не рвутся и не сдаются - даже под натиском котлет и детей.
  • Выдерживают любые "аварии" - молоко, сок, лапки — всё под силу.
  • Это больше, чем уборка - это про осознанный быт.

Начни с малого — измени многое

Бумажные полотенца кажутся мелочью. Но замена этой мелочи — шаг к более устойчивой жизни. Не надо быть активистом, чтобы сделать что-то полезное. Иногда всё, что нужно — это просто перестать покупать то, что давно не радует.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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