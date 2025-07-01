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Это вы сломали: как нас разводят при покупке бытовой техники и что с этим делать

2:57
Недвижимость

Вы купили стиральную машину или телевизор — радость! Но что делать, если техника внезапно ломается, а продавец или мастер кормит обещаниями? Историй про обман хватает: кто-то теряет деньги, кто-то — нервы. Чтобы не стать героем очередного форума про "развод", вот что нужно знать.

Покупка холодильника
Фото: freepik.com by fabrikasimf, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Покупка холодильника

Первое правило — знайте свои права

Не игнорируйте закон "О защите прав потребителей". Даже беглый взгляд на его статьи может спасти вас от манипуляций. Особенно хорошо помогает в спорах с магазинами и сервисами. А ещё - запишите телефон "горячей линии" Роспотребнадзора. Иногда фраза:

"Сейчас позвоню в Роспотребнадзор — включаю громкую связь",
творит чудеса.

Поверьте, продавцы слышали это не раз — и обычно быстро идут на диалог.

Можно ли вернуть исправную технику

  • Нет, если покупали в обычном магазине. Стиралки, холодильники, телевизоры — это технически сложные товары. Цвет корпуса вам не подошёл? Увы.
  • Да, если заказывали через интернет. В течение 7 дней можно вернуть технику, если она не использовалась. А если продавец не выдал инструкцию по возврату — срок продлевается до трёх месяцев. Деньги обязаны вернуть за 10 дней.

Если техника сломалась в первые 15 дней

Вы вправе требовать возврата денег или обмен. Магазин, конечно, будет тянуть с ремонтом и экспертизой — но вы имеете право ссылаться на статью 18 закона. Срок — ключевой аргумент.

Если сломалась в течение гарантии

  • Обращайтесь только в официальный сервисный центр.
  • Сайт с логотипом бренда — ещё не гарантия, проверьте список авторизованных сервисов на сайте производителя.
  • Если ремонт признан невозможным — получите бумагу. Это основание для возврата денег в магазине.
  • Если ремонт затягивается больше 45 дней — это уже нарушение статьи 20 закона. Отговорки про "нет запчастей" — не работают.

А если гарантия закончилась

Ищите мастеров не по первым ссылкам в интернете и не по объявлениям на двери подъезда.
Часто такие "умельцы" выкачивают деньги, а технику не чинят. Вместо этого:

  • Проверьте сайт производителя: некоторые бренды при браке возвращают деньги даже спустя два года.
  • Спросите знакомых - часто хороший мастер передаётся "из уст в уста".
  • Ищите через проверенные сервисы: читайте отзывы, обращайте внимание на стаж, рейтинг и не бойтесь парочки плохих оценок — это нормально.

Если кто-то слишком активно предлагает БАДы, "волшебные" чистки или марафоны по питанию — держите ухо востро. Особенно если это не входит в договор и не имеет отношения к ремонту или обслуживанию.

Уточнения

Бытовая техника - электрические механические приборы, которые выполняют некоторые бытовые функции, такие как приготовление пищи или чистка.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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