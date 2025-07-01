Смерть на липкой ленте: ловушка, которая работает тише, чем яд

Эти насекомые не просто неприятны — они быстро размножаются, проникают в дом через любые щели и несут угрозу гигиене. Проблема в том, что "бабушкины" рецепты вроде чеснока, уксуса или соды чаще отпугивают, но не уничтожают насекомых. В лучшем случае они просто переберутся в другую часть квартиры.
Главные маршруты — вентиляция, щели в стенах, зазоры у труб и даже упаковки с продуктами. Часто тараканов заносят в дом случайно — на овощах, в коробках или с вещами. Они не создают гнёзд, а предпочитают прятаться в укромных, тёплых и тёмных местах — за плитой, под раковиной или в ванной.
Днём они затаиваются, а ночью идут на охоту — чаще всего в поисках еды и воды. Именно поэтому кухонная зона и ванная — главные "фронты" борьбы.
Если заражение уже случилось, спасёт только комплекс мер. Вот что помогает:
Тараканы выживают даже без еды и воды. Поэтому главное — не дать им ни шанса.
Тарака́новые или тарака́ны (лат. Blattodea) — отряд насекомых из надотряда тараканообразных (Dictyoptera).
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