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Смерть на липкой ленте: ловушка, которая работает тише, чем яд

1:48
Недвижимость

Эти насекомые не просто неприятны — они быстро размножаются, проникают в дом через любые щели и несут угрозу гигиене. Проблема в том, что "бабушкины" рецепты вроде чеснока, уксуса или соды чаще отпугивают, но не уничтожают насекомых. В лучшем случае они просто переберутся в другую часть квартиры.

Таракан
Фото: Cockroach by 邰秉宥 from Changhua, Taiwan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Таракан

Где они прячутся и как попадают в дом

Главные маршруты — вентиляция, щели в стенах, зазоры у труб и даже упаковки с продуктами. Часто тараканов заносят в дом случайно — на овощах, в коробках или с вещами. Они не создают гнёзд, а предпочитают прятаться в укромных, тёплых и тёмных местах — за плитой, под раковиной или в ванной.

Днём они затаиваются, а ночью идут на охоту — чаще всего в поисках еды и воды. Именно поэтому кухонная зона и ванная — главные "фронты" борьбы.

Что действительно работает

Если заражение уже случилось, спасёт только комплекс мер. Вот что помогает:

  • Ловушки с приманкой или током, которые либо удерживают, либо уничтожают насекомых;
  • Инсектициды — применять их нужно строго по инструкции, в перчатках, особенно в местах вероятного скопления тараканов: плинтусы, трещины, за мебелью;
  • Профессиональная дезинсекция — самый надёжный способ, особенно при сильном заражении. Одна самка способна отложить до 100 яиц — не стоит недооценивать масштаб.

А профилактика

  • Убирайте крошки, не оставляйте еду на ночь;
  • Выбрасывайте мусор ежедневно, особенно влажный;
  • Герметизируйте все отверстия, в том числе в санузле и кухне.

Тараканы выживают даже без еды и воды. Поэтому главное — не дать им ни шанса.

Уточнения

Тарака́новые или тарака́ны (лат. Blattodea) — отряд насекомых из надотряда тараканообразных (Dictyoptera). 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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