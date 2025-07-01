Не свет, не запах, не химия: одно простое действие решает проблему с молью

Это насекомое может казаться безобидным, но его личинки — настоящие разрушители. Они питаются тканью, портят продукты, забираются в ковры и даже мебель. Часто моль проникает в дом незаметно: с новой одеждой, покупками, бывшей в употреблении мебелью или через окна и вентиляцию.
Моль предпочитает тёплые, тёмные и спокойные уголки. Её любимые места — шкафы, антресоли, кладовые. Личинки особенно активны в тишине: если вы редко проветриваете и не убираете в этих местах, вредитель начинает пир.
Избавиться от моли можно, если действовать быстро и комплексно:
Даже одно забытое в шкафу пальто может стать убежищем для моли. Главное — не ждать, пока вредитель начнёт диктовать свои правила.
Вредный организм — растение или животное, причиняющее вред человеку или его интересам (например, в растениеводстве и животноводстве); в широком смысле — конкурент человечества.
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