Не свет, не запах, не химия: одно простое действие решает проблему с молью

1:40 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Это насекомое может казаться безобидным, но его личинки — настоящие разрушители. Они питаются тканью, портят продукты, забираются в ковры и даже мебель. Часто моль проникает в дом незаметно: с новой одеждой, покупками, бывшей в употреблении мебелью или через окна и вентиляцию.

Фото: flickr.com by Энди Реаго и Крисси Маккларрен, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Большая восковая моль

Откуда она берётся

Моль предпочитает тёплые, тёмные и спокойные уголки. Её любимые места — шкафы, антресоли, кладовые. Личинки особенно активны в тишине: если вы редко проветриваете и не убираете в этих местах, вредитель начинает пир.

Что делать

Избавиться от моли можно, если действовать быстро и комплексно:

Проведите генеральную уборку. Обязательно пропылесосьте и вымойте все труднодоступные участки.

Проветривайте и освещайте шкафы. Моль боится света и движения.

Храните вещи правильно. Одежду — в вакуумных пакетах, продукты — в герметичных контейнерах.

Используйте натуральные средства. Гвоздика, лаванда, полынь — отличные отпугиватели.

Обрабатывайте вещи температурой. Высокая или низкая температура убивает яйца и личинок.

Как не допустить повторного нашествия

Поддерживайте чистоту в шкафах и кладовках.

Проверяйте продукты и одежду перед тем, как убирать на хранение.

Используйте ловушки и ароматические саше для профилактики.

Даже одно забытое в шкафу пальто может стать убежищем для моли. Главное — не ждать, пока вредитель начнёт диктовать свои правила.

Уточнения

Вредный организм — растение или животное, причиняющее вред человеку или его интересам (например, в растениеводстве и животноводстве); в широком смысле — конкурент человечества.



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