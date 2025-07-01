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Не свет, не запах, не химия: одно простое действие решает проблему с молью

1:40
Недвижимость

Это насекомое может казаться безобидным, но его личинки — настоящие разрушители. Они питаются тканью, портят продукты, забираются в ковры и даже мебель. Часто моль проникает в дом незаметно: с новой одеждой, покупками, бывшей в употреблении мебелью или через окна и вентиляцию.

Большая восковая моль
Фото: flickr.com by Энди Реаго и Крисси Маккларрен, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Большая восковая моль

Откуда она берётся

Моль предпочитает тёплые, тёмные и спокойные уголки. Её любимые места — шкафы, антресоли, кладовые. Личинки особенно активны в тишине: если вы редко проветриваете и не убираете в этих местах, вредитель начинает пир.

Что делать

Избавиться от моли можно, если действовать быстро и комплексно:

  • Проведите генеральную уборку. Обязательно пропылесосьте и вымойте все труднодоступные участки.
  • Проветривайте и освещайте шкафы. Моль боится света и движения.
  • Храните вещи правильно. Одежду — в вакуумных пакетах, продукты — в герметичных контейнерах.
  • Используйте натуральные средства. Гвоздика, лаванда, полынь — отличные отпугиватели.
  • Обрабатывайте вещи температурой. Высокая или низкая температура убивает яйца и личинок.

Как не допустить повторного нашествия

  • Поддерживайте чистоту в шкафах и кладовках.
  • Проверяйте продукты и одежду перед тем, как убирать на хранение.
  • Используйте ловушки и ароматические саше для профилактики.

Даже одно забытое в шкафу пальто может стать убежищем для моли. Главное — не ждать, пока вредитель начнёт диктовать свои правила.

Уточнения

Вредный организм — растение или животное, причиняющее вред человеку или его интересам (например, в растениеводстве и животноводстве); в широком смысле — конкурент человечества.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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