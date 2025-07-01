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Платим больше, чем потребляем: как нерабочие счётчики превращаются в чёрную дыру для кошелька

1:58
Недвижимость

Попытки изменить порядок расчёта платы за общедомовые нужды в многоквартирных домах вызывают всё больше вопросов.

Бизнесмен считает налоги
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Бизнесмен считает налоги

Как сообщает сайт Москва 24 в Госдуме предложили новую схему: начислять плату исключительно на основании показаний общедомовых счётчиков, без ориентации на нормативы.

Однако, как отмечает председатель Жилищного союза и член комитета по ЖКХ Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин, этого и так требует действующее законодательство.

Проблема не в законах, а в исполнении

"Обязанность считать по счётчикам уже прописана в правилах. Проблема в том, что управляющие компании часто просто игнорируют это", — подчёркивает Крохин.

По его мнению, вносить новые поправки в законы не имеет смысла. Вместо этого стоит ужесточить контроль, снять мораторий на проверки и начать штрафовать тех, кто не исполняет свои обязательства.

Прозрачность — ключ к справедливости

Эксперт настаивает, что жильцы имеют право ежемесячно видеть в квитанции объёмы потребления на общедомовые нужды.

Это позволит им самостоятельно проверять расчёты и при необходимости запрашивать показания приборов учёта.

"Пока такой прозрачности нет, мошенничество будет продолжаться. А если все платежи будут основаны только на показаниях счётчиков, обман будет невозможен", — отмечает Крохин.

Будущее — за открытой отчётностью

Он также напомнил, что с 2026 года вступает в силу закон, обязывающий управляющие организации ежегодно отчитываться перед жильцами о своей деятельности. Первый такой отчёт компании должны предоставить в первом квартале 2026 года.

Всё это, по словам эксперта, должно усилить контроль граждан за своими расходами на коммунальные услуги и пресечь возможность недобросовестных начислений.

Уточнения

Жили́щно-коммуна́льное хозя́йство (ЖКХ) — отрасль экономики, обеспечивающая функционирование жилых зданий (домов), сетей снабжения водой, теплом и так далее, и сооружений, создающих безопасное, удобное и комфортабельное проживание и нахождение в них людей.

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Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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