Платим больше, чем потребляем: как нерабочие счётчики превращаются в чёрную дыру для кошелька

Попытки изменить порядок расчёта платы за общедомовые нужды в многоквартирных домах вызывают всё больше вопросов.
Как сообщает сайт Москва 24 в Госдуме предложили новую схему: начислять плату исключительно на основании показаний общедомовых счётчиков, без ориентации на нормативы.
Однако, как отмечает председатель Жилищного союза и член комитета по ЖКХ Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин, этого и так требует действующее законодательство.
"Обязанность считать по счётчикам уже прописана в правилах. Проблема в том, что управляющие компании часто просто игнорируют это", — подчёркивает Крохин.
По его мнению, вносить новые поправки в законы не имеет смысла. Вместо этого стоит ужесточить контроль, снять мораторий на проверки и начать штрафовать тех, кто не исполняет свои обязательства.
Эксперт настаивает, что жильцы имеют право ежемесячно видеть в квитанции объёмы потребления на общедомовые нужды.
Это позволит им самостоятельно проверять расчёты и при необходимости запрашивать показания приборов учёта.
"Пока такой прозрачности нет, мошенничество будет продолжаться. А если все платежи будут основаны только на показаниях счётчиков, обман будет невозможен", — отмечает Крохин.
Он также напомнил, что с 2026 года вступает в силу закон, обязывающий управляющие организации ежегодно отчитываться перед жильцами о своей деятельности. Первый такой отчёт компании должны предоставить в первом квартале 2026 года.
Всё это, по словам эксперта, должно усилить контроль граждан за своими расходами на коммунальные услуги и пресечь возможность недобросовестных начислений.
Жили́щно-коммуна́льное хозя́йство (ЖКХ) — отрасль экономики, обеспечивающая функционирование жилых зданий (домов), сетей снабжения водой, теплом и так далее, и сооружений, создающих безопасное, удобное и комфортабельное проживание и нахождение в них людей.
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