Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Трамп купил молчание: США скрывает правду о первой леди Франции
Оксана Ярмольник раскрыла главный секрет модного гардероба в дождь
Запишите и готовьте всегда, когда не знаете, что приготовить: эта запеканка — идеальный вариант
Секрет жёсткой критики Смолкина: что не так с ремейком Моей прекрасной няни
В Германии начинается волна увольнений — пострадают десятки тысяч сотрудников
От колы на завтрак до скульптуры: как Брэд Питт в 61 год победил хаос и стал иконой стиля
Почему ежедневная уборка не спасет от аллергии на пыль — мнение эксперта
Тля на вашем участке: как всего за три шага вернуть сад к жизни
Секретный уголок Англии, о котором не расскажут туристические гиды

Кардио без беговой дорожки: 7 способов оставаться в форме и не страдать

2:45
Недвижимость

Если при слове "пробежка" вам хочется закатить глаза и завернуться в плед — вы не одиноки. Не всем по душе марафоны и пульс 180 в 6 утра. Но тело-то всё равно просит движения, а мозг — перезагрузки.

Прыжки со скакалкой
Фото: dvidshub.net by Sgt. Austin Hazard, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Прыжки со скакалкой

Хорошая новость: кардио — это не только бег. Его можно делать с удовольствием, стилем и без ощущения, что вас заставляют. Делимся пятью вариантами, которые заменят пробежки — и не испортят настроение.

Зачем вообще нужно кардио, если не худеешь

Даже если вы не мечтаете о минус пяти к отпуску, кардионагрузка остаётся важной:

  • Улучшает работу сердца и сосудов.
  • Поднимает выносливость и настроение.
  • Помогает мозгу работать чётче.
  • Разгоняет лимфу и тревожные мысли.
  • Улучшает сон и "разглаживает" день.

Главное — не способ, а регулярность. И бег здесь — лишь один из многих вариантов.

Велопрогулка или велотренажёр

Низкоударное кардио для интровертов

  • Можно ехать по парку под закат, можно — крутить педали под сериал. Суставы в порядке, калории — в минусе, а настроение — в плюсе.

Танцы и зумба

Пульс, пластика и эндорфины

  • Можно в комнате на ковре, можно в студии с зеркалами. Танцы — это не только сжигание калорий, но и средство против хандры. К тому же, работают на тело не хуже тренажёров.

Игровое кардио: бадминтон, настольный теннис, сквош

Весело, азартно и незаметно

  • Соревновательный драйв втягивает так, что не замечаешь, как пролетел час. Подходит тем, кто любит играть, а не "качаться". И да — 300+ калорий сгорят просто по ходу веселья.

Бокс-фитнес и работа на мешке

Кардио с выбросом адреналина

  • Бьёшь по груше — сбрасываешь стресс, сжигаешь калории, прокачиваешь сердечно-сосудистую систему. Можно с тренером, можно дома по видео. Главное — включиться.

Скакалка

Минимум места — максимум эффекта

  • Компактно, недорого и очень энергично. Начинайте с 30 секунд, постепенно наращивайте. Пять минут прыжков — как 20 минут пробежки, только веселее и быстрее.

Кардио должно радовать, а не утомлять

Вы не обязаны любить бег, чтобы быть активным. Любое движение, которое вызывает у вас радость и ускоряет пульс — и есть идеальное кардио. Танцуйте, прыгайте, крутите педали или бейте грушу — главное, чтобы это подходило именно вам.

Пульс и удовольствие — лучшие тренеры. Остальное — детали.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Ни в коем случае не бегите: встреча с лисой может закончиться плохо
Домашние животные
Ни в коем случае не бегите: встреча с лисой может закончиться плохо Аудио 
Очарование с подвохом: эта собака выглядит идеально, но есть один нюанс
Домашние животные
Очарование с подвохом: эта собака выглядит идеально, но есть один нюанс Аудио 
Тосты, которые спасут от скачков сахара: что намазывать на хлеб после 50, чтобы оставаться в форме
Еда и рецепты
Тосты, которые спасут от скачков сахара: что намазывать на хлеб после 50, чтобы оставаться в форме Аудио 
Популярное
Удобнее балеток, стильнее лоферов: boat shoes — обувь лета 2025

Эти туфли придумали для яхты, но сегодня их носят в городе и даже с пижамой. Почему boat shoes — главный ответ на летнюю обувную дилемму.

Удобнее балеток, стильнее лоферов: boat shoes — обувь лета 2025
Лучше купить Весту, чем одну из этих моделей
Лучше купить Весту, чем одну из этих моделей
Мир, о котором никто не знал: под ледником Антарктики обнаружены живые создания из кошмаров и чудес
Ни в коем случае не бегите: встреча с лисой может закончиться плохо
Древнее капище: мегалиты Марокко раскрыли тайну доисторических ритуалов Игорь Буккер США обеспечили ВКС РФ господство в небе над Украиной Любовь Степушова Почему Чехов недооценивал своё творчество: откровения из писем великого литератора Сергей Лебедев
Свинья с зубами, которые пронзают лоб: зачем бабируссе такие гигантские клыки
Не просто стая — семья: волки показали чувства, которые раньше считались невозможными
3 минуты на оборотах — и ваш мотор работает как новый: проверено водителями
3 минуты на оборотах — и ваш мотор работает как новый: проверено водителями
Последние материалы
Скандал в семье Волочковой: почему Ариадна хочет отказаться от фамилии матери?
Кибератака без вирусов: как обман превращается в миллионный ущерб
Спорт во время отпуска: как не потерять форму, не превратив отдых в мучение
Кардио без беговой дорожки: 7 способов оставаться в форме и не страдать
Друзья на лапках: как выбрать собаку для семьи с детьми
Необычные идеи для ремонта: 4 комнаты, которые теперь вызывают восхищение
Домашний уход с эффектом салона — рецепт за копейки
Скандал вокруг Брижит Макрон дошел до Белого дома — Трамп лично вмешался
Ночные кошмары Айзы Лилуна-Ай: что стоит за её усталостью?
Бесплатный ремонт навсегда: марки, которые обещали пожизненную гарантию
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.