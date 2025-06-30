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Дом там, где поддержка: Путин поставил задачу — строить больше и быстрее

2:05
Недвижимость

Президент России Владимир Путин на совещании по развитию новых регионов 30 июня призвал резко увеличить объёмы жилищного строительства в Донбассе и Новороссии. По его словам, обеспечение граждан жильем — это ключевой приоритет государственной политики в этих территориях.

Владимер Путин
Фото: kremlin.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Владимер Путин

Нужно наращивать объёмы строительства

«В планах — восстановление более 9,6 тысяч километров дорог в Донбассе и Новороссии. Но важнейший приоритет — это жильё. Необходимо наращивать объёмы жилищного строительства», — подчеркнул президент.

Для достижения этой цели Путин поручил активнее формировать банк земельных участков и создавать условия, привлекательные для застройщиков. Он также предложил обсудить развитие программ капитального ремонта и расселения аварийного жилья.

Люди должны видеть перемены

Президент отметил, что жители новых регионов должны видеть реальные улучшения в жизни, чувствовать поддержку и уверенность в будущем.

«Важно, чтобы люди могли строить планы на своей родной земле. Для этого необходим перезапуск экономики и укрепление финансовой базы регионов», — заявил Путин.

Компенсации уже получили тысячи семей

Вице-премьер Марат Хуснуллин, выступая на совещании, сообщил, что более 41 тысячи человек в Донбассе и Новороссии уже получили выплаты за утраченное или повреждённое жильё.

Итоги: развитие как условие доверия

Акцент на строительстве жилья, восстановлении дорог и запуске социальных программ показывает: новые регионы должны не просто вернуться к мирной жизни, а стать полноценной частью страны с достойными условиями. По словам президента, именно видимые перемены позволят людям поверить в будущее, строить планы и чувствовать, что они не забыты. А значит, от темпов развития зависит не только инфраструктура, но и доверие жителей, сообщают Известия.

Уточнения

Влади́мир Влади́мирович Пу́тин (род. 7 октября 1952, Ленинград, СССР) — российский государственный и политический деятель.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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