Президент России Владимир Путин на совещании по развитию новых регионов 30 июня призвал резко увеличить объёмы жилищного строительства в Донбассе и Новороссии. По его словам, обеспечение граждан жильем — это ключевой приоритет государственной политики в этих территориях.
«В планах — восстановление более 9,6 тысяч километров дорог в Донбассе и Новороссии. Но важнейший приоритет — это жильё. Необходимо наращивать объёмы жилищного строительства», — подчеркнул президент.
Для достижения этой цели Путин поручил активнее формировать банк земельных участков и создавать условия, привлекательные для застройщиков. Он также предложил обсудить развитие программ капитального ремонта и расселения аварийного жилья.
Президент отметил, что жители новых регионов должны видеть реальные улучшения в жизни, чувствовать поддержку и уверенность в будущем.
«Важно, чтобы люди могли строить планы на своей родной земле. Для этого необходим перезапуск экономики и укрепление финансовой базы регионов», — заявил Путин.
Вице-премьер Марат Хуснуллин, выступая на совещании, сообщил, что более 41 тысячи человек в Донбассе и Новороссии уже получили выплаты за утраченное или повреждённое жильё.
Акцент на строительстве жилья, восстановлении дорог и запуске социальных программ показывает: новые регионы должны не просто вернуться к мирной жизни, а стать полноценной частью страны с достойными условиями. По словам президента, именно видимые перемены позволят людям поверить в будущее, строить планы и чувствовать, что они не забыты. А значит, от темпов развития зависит не только инфраструктура, но и доверие жителей, сообщают Известия.
Влади́мир Влади́мирович Пу́тин (род. 7 октября 1952, Ленинград, СССР) — российский государственный и политический деятель.
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