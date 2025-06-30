Онлайн-шопинг для ремонта: что покупать, а что — только вживую

2:02 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Сегодня онлайн-шопинг перестал быть "рулеткой". Многие товары для дома вполне безопасно заказывать без предварительного осмотра — главное, знать нюансы.

Фото: Flickr by liz west, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Удаление старых обоев

Что можно брать уверенно:

Плитка. Форматы, цвета, рисунки — всё передаётся точно. Но будьте внимательны с блестящими покрытиями и имитацией мрамора: бюджетные варианты могут выглядеть дешево. Премиум почти всегда радует.

Пробка. Цвет и текстура пробковых покрытий отлично совпадают с фото — хороший выбор для удалённой покупки.

Фотообои и фрески. Главный плюс — вы сразу видите сюжет. Разочарований почти не бывает, особенно если заказываете у проверенных производителей.

Сантехника и смесители. Габариты, материалы и параметры точно прописаны. Главное — внимательно читать характеристики и смотреть реальные фото.

Двери. Прямые линии, стеклянные вставки и текстура хорошо видны в онлайн-каталогах. Особенно, если есть крупные фото и чертежи.

С осторожностью:

Светильники. Проверьте габариты — на фото они кажутся больше или меньше. Уточняйте мощность и тип свечения.

Мягкая мебель. Глубину посадки, упругость сидений и фактуру ткани сложно оценить онлайн. Лучше "примерить" вживую, особенно если диван — для ежедневного отдыха.

Корпусная мебель в сложных оттенках. Цветопередача зависит от экрана. Лучше запросить образцы или найти фото в интерьерах.

Кухни. Эргономику, фурнитуру и вместимость не видно на картинке. Здесь офлайн-проверка — must have.

Если для вас важны тактильные ощущения или нюансы цвета — не поленитесь заказать образец. В остальном — современные каталоги дают всё необходимое для комфортного выбора.

Уточнения

Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.



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