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Онлайн-шопинг для ремонта: что покупать, а что — только вживую

2:02
Недвижимость

Сегодня онлайн-шопинг перестал быть "рулеткой". Многие товары для дома вполне безопасно заказывать без предварительного осмотра — главное, знать нюансы.

Удаление старых обоев
Фото: Flickr by liz west, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Удаление старых обоев

Что можно брать уверенно:

  • Плитка. Форматы, цвета, рисунки — всё передаётся точно. Но будьте внимательны с блестящими покрытиями и имитацией мрамора: бюджетные варианты могут выглядеть дешево. Премиум почти всегда радует.

  • Пробка. Цвет и текстура пробковых покрытий отлично совпадают с фото — хороший выбор для удалённой покупки.

  • Фотообои и фрески. Главный плюс — вы сразу видите сюжет. Разочарований почти не бывает, особенно если заказываете у проверенных производителей.

  • Сантехника и смесители. Габариты, материалы и параметры точно прописаны. Главное — внимательно читать характеристики и смотреть реальные фото.

  • Двери. Прямые линии, стеклянные вставки и текстура хорошо видны в онлайн-каталогах. Особенно, если есть крупные фото и чертежи.

С осторожностью:

  • Светильники. Проверьте габариты — на фото они кажутся больше или меньше. Уточняйте мощность и тип свечения.

  • Мягкая мебель. Глубину посадки, упругость сидений и фактуру ткани сложно оценить онлайн. Лучше "примерить" вживую, особенно если диван — для ежедневного отдыха.

  • Корпусная мебель в сложных оттенках. Цветопередача зависит от экрана. Лучше запросить образцы или найти фото в интерьерах.

  • Кухни. Эргономику, фурнитуру и вместимость не видно на картинке. Здесь офлайн-проверка — must have.

Если для вас важны тактильные ощущения или нюансы цвета — не поленитесь заказать образец. В остальном — современные каталоги дают всё необходимое для комфортного выбора.

Уточнения

Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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