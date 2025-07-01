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Уплотнитель мусора — почему он нужен в каждом частном доме

1:37
Недвижимость

Мусор копится быстро, особенно в частных домах, где вывоз часто редкость. А если семья большая, да ещё и дачный сезон — контейнеры заполняются моментально. Знакомо?

пластиковые отходы
Фото: commons.wikimedia.org by Hyena is licensed under общественное достояние
пластиковые отходы

Есть решение, которое уже стало спасением для многих — уплотнитель мусора. Это компактное устройство, которое встраивается прямо в кухонный гарнитур и превращает горы отходов в аккуратные, плотные блоки.

Что он умеет

  • Сжимает пластик, картон, металл и даже бутылки (если уложить горизонтально).

  • Уменьшает объём мусора до 75% — выносить можно в 2-3 раза реже.

  • Герметично упаковывает прессованные отходы — никаких запахов и грязи.

  • Некоторые модели оснащены угольными фильтрами, которые особенно полезны летом.

Для частного дома — находка, для квартиры — комфорт

Сжатый мусор не пахнет, не занимает половину кухни, его проще сортировать и сдавать на переработку. Это ещё и вклад в экологию — больше не нужно сжигать отходы или вручную утрамбовывать пластик.

Установка? Ничего сложного

  • Не требуется перепланировка, устройство поместится внизу шкафа.

  • Управление — одна кнопка, всё автоматически.

  • Безопасность на уровне: защита от перегрева, прочный корпус, устойчивость к стеклу и металлу.

А главное — выгода

Экономия на мешках, реже вывоз — для большой семьи прибор окупается за год.

Технологии добрались и до мусора. Теперь вы просто нажимаете кнопку — и забываете о нём

Уточнения

Твёрдые бытовые / коммунальные отходы (ТБО, ТКО, коммунальный или бытовой мусор) — предметы или товары, потерявшие потребительские свойства, также пищевые отходы, наибольшая часть отходов потребления.
 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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