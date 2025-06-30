Жильё сдаётся неохотно: что случилось с московскими квартирами летом

В разгар лета столичный рынок аренды жилья удивил: сразу в 44 районах Москвы отмечено снижение цен — местами весьма ощутимое. Но на фоне общего тренда есть и исключения: в некоторых локациях аренда резко подорожала.
Больше всего подешевели квартиры в престижном районе Дорогомилово — медианная ставка снизилась на 8,7%, до 166 200 рублей. В Новой Москве падение цен тоже ощутимо: в Десеновском аренда опустилась до 42 400 рублей (-6,5%).
Заметные снижения наблюдаются и в спальных районах:
По мнению аналитиков, причина в активизации арендодателей:
"Некоторые собственники осознанно снижают цену, чтобы быстрее найти жильцов — особенно перед отпускным сезоном", — поясняет Роман Жуков, руководитель сервиса "Яндекс Аренда".
Но расслабляться рано — есть и районы, где арендные ставки пошли в рост. Наибольший скачок зафиксирован в районе Аэропорт — плюс 20,1%, до 114 600 рублей.
Рост цен также отмечен:
Здесь спрос пока опережает предложение, а квартиры сдаются быстрее.
По итогам июня 2025 года медианная стоимость долгосрочной аренды в Москве составила 85 000 рублей. Динамика по районам остаётся разнонаправленной, но тренд на снижение в некоторых зонах может быть полезен для тех, кто ищет жильё в сезон отпусков, как сообщает Москва 24.
Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.
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