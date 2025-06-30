Жильё сдаётся неохотно: что случилось с московскими квартирами летом

2:24 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В разгар лета столичный рынок аренды жилья удивил: сразу в 44 районах Москвы отмечено снижение цен — местами весьма ощутимое. Но на фоне общего тренда есть и исключения: в некоторых локациях аренда резко подорожала.

Фото: Designed be Freepik by drazenzigic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Просмотр квартиры перед покупкой

Где аренда пошла вниз

Больше всего подешевели квартиры в престижном районе Дорогомилово — медианная ставка снизилась на 8,7%, до 166 200 рублей. В Новой Москве падение цен тоже ощутимо: в Десеновском аренда опустилась до 42 400 рублей (-6,5%).

Заметные снижения наблюдаются и в спальных районах:

Печатники — 67 600 рублей (-5,8%)

Бирюлёво Восточное — 55 200 рублей (-5,3%)

Черёмушки, Можайский, Сокол, Ново-Переделкино и другие районы — от 1% до 5% снижения

По мнению аналитиков, причина в активизации арендодателей:

"Некоторые собственники осознанно снижают цену, чтобы быстрее найти жильцов — особенно перед отпускным сезоном", — поясняет Роман Жуков, руководитель сервиса "Яндекс Аренда".

Где аренда пошла вверх

Но расслабляться рано — есть и районы, где арендные ставки пошли в рост. Наибольший скачок зафиксирован в районе Аэропорт — плюс 20,1%, до 114 600 рублей.

Рост цен также отмечен:

в Кокошкино — 49 600 рублей (+9,7%)

в Ярославском районе — 54 200 рублей (+8%)

в Раменках, Алтуфьевском, Тверском, Бескудниковском и других

Здесь спрос пока опережает предложение, а квартиры сдаются быстрее.

Общая картина

По итогам июня 2025 года медианная стоимость долгосрочной аренды в Москве составила 85 000 рублей. Динамика по районам остаётся разнонаправленной, но тренд на снижение в некоторых зонах может быть полезен для тех, кто ищет жильё в сезон отпусков, как сообщает Москва 24.

Уточнения

Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.



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