Штукатурка вместо картины: как сделать стену главным украшением гостиной

1:58 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Пустую стену в гостиной можно сравнить с чистым холстом художника — это не проблема, а безграничная возможность для творчества. Оказывается, создать роскошный акцент в интерьере можно без дорогих картин и банальных постеров, используя лишь фактурные отделочные материалы и грамотное освещение.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Коридор

Секрет кроется в декоративной штукатурке, которая способна полностью преобразить пространство, добавив ему глубины, характера и настоящей дизайнерской изюминки.

Выбор фактуры — первый шаг к созданию уникального интерьера. "Короед" с его характерными бороздками создает эффект состаренного дерева, "шуба" дарит поверхности мягкую зернистость, а венецианская штукатурка воспроизводит благородный блеск мрамора. Эти текстуры по-разному играют со светом, создавая постоянно меняющийся визуальный эффект в течение дня. Особенно впечатляюще смотрится акцентная стена за диваном или напротив входа — она сразу притягивает взгляд, становясь композиционным центром комнаты.

Цветовое решение играет ключевую роль в этом преображении. Глубокие насыщенные оттенки — индиго, изумрудный, терракота или графитовый серый — не просто окрашивают стену, а оживляют ее, делая фактуру объемной и выразительной. Матовая поверхность усиливает этот эффект, создавая впечатление, будто стена "дышит" и меняется в зависимости от угла зрения и освещения.

Для тех, кто не готов к работе со штукатуркой, существует прекрасная альтернатива — фактурные флизелиновые обои. Имитации бетона, песка, грубого льна или кожи рептилий почти не уступают по эффектности, зато значительно проще в монтаже. После поклейки их можно окрасить в любой цвет, добиваясь нужной глубины и выразительности.

Уточнения

Гостиная салон — является общей комнатой, то есть предназначена для всех членов семьи. В больших домах гостиная также служит для деловых бесед и музыкальных занятий.



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