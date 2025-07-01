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Она натерла ванну огурцом — и забыла про налёт и грязь навсегда

1:46
Недвижимость

Возможно, это покажется шуткой, но один из самых эффективных способов почистить ванну летом — это вовсе не хлор и не дорогая бытовая химия. Это обычный огурец. Тот самый, что вы кладёте в салаты, закуски и летние смузи, способен на большее, чем вы думали.

Ванная комната
Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ванная комната

Когда налёт, мыльные разводы и грязь портят весь вид даже самой ухоженной ванной комнаты, первое желание — схватиться за отбеливатель. Но он агрессивен, опасен для дыхания, кожи и часто разъедает покрытие. Если у вас старая эмаль или просто чувствительная кожа — стоит быть особенно осторожными. И вот тут-то огурец становится неожиданным, но гениальным спасением.

Дело в том, что огурец обладает легкой кислотностью, высоким содержанием воды и природным обезжиривающим действием. А его кожура работает как деликатный абразив, не повреждая поверхность. Всё, что нужно — разрезать его пополам и начать протирать ванну круговыми движениями. Натуральные ферменты начинают разрушать налёт, а сок помогает мягко растворить загрязнения, даже в трудноудаляемых местах.

Если на поверхности слишком много застарелой грязи, просто оставьте огуречный сок на 10-15 минут. Потом достаточно смыть тёплой водой — и вы увидите, насколько свежее и чище стала ванна. Никакой химии, никаких резких запахов, пишет femina.hu.

Да, это всего лишь огурец. Но его эффект вас удивит больше, чем рекламные обещания флаконов из супермаркета. И, возможно, это будет ваш любимый летний способ чистки ванной — экологичный, безопасный и почти бесплатный.

Уточнения

Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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