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Как охладить комнату быстрее: секретная настройка кондиционера

1:30
Недвижимость

Вы когда-нибудь замечали, что даже мощный кондиционер иногда не справляется с жарой? Оказывается, проблема может быть не в технике, а в том, что 95% пользователей неправильно настраивают жалюзи. Физические законы показывают: холодный воздух тяжелее теплого и естественно опускается вниз, поэтому направлять поток прямо перед собой — грубая ошибка.

Кондиционер
Фото: Собственная работа by https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Zunter is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.en
Кондиционер

Секрет эффективного охлаждения кроется в простом правиле — жалюзи должны быть направлены строго вверх. В этом случае холодный воздух сначала распространяется под потолком, а затем плавно опускается вниз, создавая равномерную циркуляцию без неприятных сквозняков.

Этот метод использует естественную конвекцию, позволяя кондиционеру работать с максимальной эффективностью при минимальных энергозатратах.

Особенно важен этот лайфхак для владельцев мобильных кондиционеров — их нужно устанавливать под углом 45 градусов вверх. А вот зимой, при использовании обогрева, логика меняется на противоположную — теплый воздух следует направлять вниз. Регулярная очистка жалюзи от пыли и правильное расположение мебели (не под прямым потоком воздуха) дополнительно повысят эффективность системы.

Эксперты подсчитали: такая простая корректировка может снизить энергопотребление кондиционера на 15-20%, что за сезон выльется в существенную экономию.

Уточнения

Кондиционе́р (англ. conditioner) — устройство для поддержания оптимальных климатических условий в помещениях строительных сооружений, транспортных средств и другой техники.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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