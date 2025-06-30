Мухи улетают и не возвращаются: самое гениальное решение из всех

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Как только солнце начинает прогревать подоконники, на кухне появляется нежданный гость — муха. Эти крохотные, но невероятно надоедливые существа кружат над фруктами, овощами и каплями сока, будто считают это своей территорией. Вы машете руками, хлопаете дверями и даже оставляете окно открытым в надежде, что они улетят.

Муха
Фото: Designed by Freepik by https://www.freepik.com/author/montypeter is licensed under Public domian
Муха

Но чаще всего всё происходит наоборот — их становится только больше. А теперь представьте, что есть способ избавиться от мух быстро, просто и без капли химии — с помощью обычной пластиковой бутылки.

Всё, что вам нужно, скорее всего, уже есть у вас под рукой. Пустая бутылка из-под газировки становится основой для ловушки, которую можно собрать за пару минут. Нужно лишь отрезать верхнюю часть, перевернуть её горлышком вниз и вставить обратно, как воронку. Внутрь — немного сладкой приманки: перезрелые фрукты, сахарная вода или уксус с каплей меда. Главное — не забудьте пару капель жидкости для мытья посуды, она разрушит поверхностное натяжение, и мухи просто не смогут выбраться наружу. Уже через пару часов вы увидите, насколько эффективна такая самодельная ловушка.

Если хочется усилить эффект, можно подключить природные репелленты. Мухи терпеть не могут запахи эфирных масел — лаванды, лемонграсса, эвкалипта. Капля масла на ткани у окна — и путь внутрь для насекомых становится куда менее заманчивым. А если смешать воду с кайенским перцем и распылить возле дверей, вы получите мощный натуральный отпугиватель, который работает ничуть не хуже магазинных аэрозолей, пишет moninstantgourmand.fr.

Поддержание чистоты — это тоже не банальный совет, а реальная защита. Один забытый кусочек фрукта или лужица сока у раковины могут стать приглашением для целой армии мух. А если мухи особенно назойливы и лезут с улицы, включите защиту уже снаружи: свечи с цитронеллой на подоконнике или балконе станут настоящим барьером.

Уточнения

Муха — насекомое отряда двукрылых.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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