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Простой лайфхак с полотенцем, который избавит вас от уборки под холодильником

1:40
Недвижимость

Вы тщательно моете полки и протираете дверцы холодильника, но даже не подозреваете, что прямо сейчас под ним может скапливаться настоящая "капсула времени" из крошек, пыли и жира. Это пространство — идеальная ловушка для всего, что падает на кухне: муки из пакета, волос, сахара и даже нежеланных гостей в виде муравьев.

холодильник
Фото: https://commons.wikimedia.org by Tomwsulcer, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
холодильник

Но решение оказалось настолько простым, что удивляешься, почему не додумался до этого раньше — обычное кухонное полотенце, свернутое в валик и подложенное под холодильник.

Секрет эффективности этого метода кроется в физике: двигатель холодильника создает микроскопические воздушные потоки, которые буквально засасывают под него всю грязь. Плотный валик из полотенца становится непреодолимым барьером, блокируя путь крошкам и пыли.

При этом он совершенно не мешает вентиляции и легко снимается для стирки. Те, кто уже опробовал этот метод, отмечают, что уборка под холодильником из ежеквартального кошмара превращается в редкую формальность.

Но настоящая магия этого лайфхака — в его многофункциональности. Помимо очевидной защиты от грязи, полотенце-барьер предотвращает появление муравьев, которые больше не могут проникнуть под холодильник в поисках пищи. Оно также защищает напольное покрытие от царапин и влаги, что особенно актуально для хрупкого паркета или линолеума.

А главное — этот метод требует минимальных затрат: старое полотенце, две минуты времени, и вы избавляете себя от часов утомительной уборки в будущем.

Уточнения

Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере. Применяется обычно для хранения пищи, лекарств или предметов, требующих хранения в прохладном месте или при отрицательных температурах. 

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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