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Кондиционер или жалюзи? Неожиданный победитель в битве за прохладу

1:51
Недвижимость

Летняя жара заставляет задуматься о способах охлаждения жилья, и перед многими встает выбор: установить кондиционер или наружные жалюзи?

Кондиционер
Фото: Designed be Freepik by lifeforstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кондиционер

Мы провели детальное сравнение этих двух решений, учитывая не только стоимость, но и эффективность в поддержании комфортной температуры. Результаты оказались не такими очевидными, как можно было бы предположить.

Для тестирования выбрали стандартную трехкомнатную квартиру в панельном доме после ревитализации. Кондиционирование потребовало установки одного внешнего и четырех внутренних блоков общей стоимостью около 350000 рублей, включая монтаж. 

Наружные жалюзи с интеллектуальным управлением обошлись дешевле — около 200000 тысяч за всю квартиру. И здесь главное преимущество: нулевые эксплуатационные расходы. Однако их эффективность в охлаждении немного ниже. Если кондиционер способен снизить температуру с 35°C до 22°C, то жалюзи удерживают не выше 24°C при правильном использовании (утреннем проветривании и корректном позиционировании ламелей).

Что лучше?

Кондиционер дает максимальный контроль над температурой, но требует постоянных затрат на электроэнергию.

Жалюзи дешевле в долгосрочной перспективе, но не обеспечивают такого же охлаждения в экстремальную жару.

С учетом глобального потепления через 5-10 лет пассивного охлаждения жалюзи может оказаться недостаточно. В таком случае гибридное решение — жалюзи + маломощный кондиционер — станет оптимальным вариантом. В новых домах проблему решает рекуперация с функцией охлаждения, но в квартирах этот вариант недоступен.

Уточнения

Кондиционе́р (англ. conditioner) — устройство для поддержания оптимальных климатических условий в помещениях строительных сооружений, транспортных средств и другой техники.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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