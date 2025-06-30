Пол как зеркало, но без магии: два трюка, о которых молчат производители швабр

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1:42
Недвижимость

Кажется, вы моете полы, а он будто в режиме ожидания — тусклый, с разводами, без намёка на блеск. Особенно это знакомо владельцам плитки: прочной, красивой, но коварной. С годами даже чистая поверхность теряет свет и кажется "выключенной". Хорошая новость — вернуть блеск можно, и без покупок на ползарплаты.

Уборка
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Уборка

Почему плитка теряет блеск

Причина — не лень, а плёнка из остатков моющих средств, мыла, пыли и извести. Она накапливается, даже если вы моете пол каждый день. Традиционные средства только усугубляют: добавляют ещё один слой поверх старого.

А если в доме дети, питомцы или много гостей — нагрузка на пол возрастает, и стандартной тряпки уже недостаточно.

1. Уксусный раствор: дешево и работает

Смешайте 1 литр горячей воды с 2 ст. ложками обычного белого уксуса. Протрите пол хорошо отжатой тряпкой. Уксус растворяет налёт, убирает следы мыла и нейтрализует известь.

Важно: не переусердствуйте. Избыток уксуса может оставить плёнку. Используйте не чаще одного раза в неделю и чередуйте с обычной водой.

2. Микрофибра: забытый герой

Обычная ракетка с насадкой из микрофибры творит чудеса. Без дополнительных средств она полирует поверхность, удаляет пыль и возвращает плитке естественный блеск.

Микрофибра не просто удобна — она экологична и долговечна. Идеальный вариант для тех, кто устал от разводов после каждой уборки.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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