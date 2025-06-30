Три города, где аренда растёт быстрее, чем температура на солнце

2:16 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

С наступлением курортного сезона арендный рынок Краснодарского края взлетел. Цены на жильё в популярных локациях выросли двузначными темпами — и это только май. Спрос подогревают не только туристы, но и ограниченное предложение в сегменте комфорт- и премиум-класса.

Фото: commons.wikimedia.org by Kemal KOZBAEV, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Геленджик, Геленджик 22

Сочи и Геленджик — топ по цене и росту

Абсолютный лидер — Сочи. В среднем аренда квартиры здесь обойдётся в 85,7 тыс. рублей в месяц. За три месяца цены подросли на 15,7%. Разброс цен — от 30 до 350 тысяч — говорит о широком диапазоне предложений: от скромных студий до элитных апартаментов.

Но главный сюрприз — Геленджик. Здесь рост составил рекордные 69% за квартал. Средняя ставка аренды — уже 71,6 тыс. рублей. Причина — относительно недооценённый рынок и отток арендаторов из более дорогих соседей.

Ейск — тихий герой лета

Настоящей сенсацией стал Ейск. Аренда подскочила на 113%, до 32,2 тыс. рублей. Город, хоть и не самый туристический, оказался на волне из-за умеренных цен, развитой инфраструктуры и интереса со стороны семейных отдыхающих.

Анапа, Новороссийск, Туапсе: стабильный рост

В Анапе аренда выросла на 29%, в Новороссийске — на 23%. Даже экологические сложности в Анапе не остановили рост цен: квартиры здесь по-прежнему востребованы. В Туапсе прирост составил 46%, но ставка остаётся самой "бюджетной" — около 25,7 тыс. рублей.

Краснодар — единственный с минусом

На фоне всеобщего роста Краснодар показал снижение: минус 5%, до 29,8 тыс. рублей. Причины — миграция спроса на побережье и насыщенность местного рынка после всплеска цен, вызванного отменой льготной ипотеки, сообщает витрина недвижимости Restate.ru.

Уточнения

Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.



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