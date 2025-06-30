Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Спортивное питание 2025: что теперь пьют в зале — и почему не всё из этого безопасно
Автомобильный кризис в Великобритании: Lotus планирует закрыть завод
Думаете, останется до весны — не доживет и до Нового года: огурцы, которые уходят за неделю
Крапива в бочке, банки в подвале: подкормка, которая превращает огурцы в золото
Собака остаётся одна: один секрет, который поможет вашей собаке легче переносить одиночество
Два похожих датчика, две разные беды: как не перепутать уровень и давление масла
Пол как зеркало, но без магии: два трюка, о которых молчат производители швабр
Юморист Слепаков* иронизирует о жизни в Израиле: почему счастье здесь особое
Яблоки для сердца: вот почему вам стоит есть их каждый день

Три города, где аренда растёт быстрее, чем температура на солнце

2:16
Недвижимость

С наступлением курортного сезона арендный рынок Краснодарского края взлетел. Цены на жильё в популярных локациях выросли двузначными темпами — и это только май. Спрос подогревают не только туристы, но и ограниченное предложение в сегменте комфорт- и премиум-класса.

Геленджик, Геленджик 22
Фото: commons.wikimedia.org by Kemal KOZBAEV, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Геленджик, Геленджик 22

Сочи и Геленджик — топ по цене и росту

Абсолютный лидер — Сочи. В среднем аренда квартиры здесь обойдётся в 85,7 тыс. рублей в месяц. За три месяца цены подросли на 15,7%. Разброс цен — от 30 до 350 тысяч — говорит о широком диапазоне предложений: от скромных студий до элитных апартаментов.

Но главный сюрприз — Геленджик. Здесь рост составил рекордные 69% за квартал. Средняя ставка аренды — уже 71,6 тыс. рублей. Причина — относительно недооценённый рынок и отток арендаторов из более дорогих соседей.

Ейск — тихий герой лета

Настоящей сенсацией стал Ейск. Аренда подскочила на 113%, до 32,2 тыс. рублей. Город, хоть и не самый туристический, оказался на волне из-за умеренных цен, развитой инфраструктуры и интереса со стороны семейных отдыхающих.

Анапа, Новороссийск, Туапсе: стабильный рост

В Анапе аренда выросла на 29%, в Новороссийске — на 23%. Даже экологические сложности в Анапе не остановили рост цен: квартиры здесь по-прежнему востребованы. В Туапсе прирост составил 46%, но ставка остаётся самой "бюджетной" — около 25,7 тыс. рублей.

Краснодар — единственный с минусом

На фоне всеобщего роста Краснодар показал снижение: минус 5%, до 29,8 тыс. рублей. Причины — миграция спроса на побережье и насыщенность местного рынка после всплеска цен, вызванного отменой льготной ипотеки, сообщает витрина недвижимости Restate.ru.

Уточнения

Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Сухие пятки и натоптыши исчезли за 2 применения: как ухаживаю за стопами летом без похода к мастеру
Красота и стиль
Сухие пятки и натоптыши исчезли за 2 применения: как ухаживаю за стопами летом без похода к мастеру Аудио 
Проверка двигателя без оборудования: достаточно одной детали
Авто
Проверка двигателя без оборудования: достаточно одной детали Аудио 
Физики сломали главное правило квантовой физики — теперь всё изменится
Наука и техника
Физики сломали главное правило квантовой физики — теперь всё изменится Аудио 
Популярное
Накачали миллиардами — и притормозили: российские заводы сбавляют темп производства

Выпуск легковых автомобилей в России упал почти на 50% за май, но по итогам полугодия сектор всё же в плюсе — правда, с оговорками.

Накачали миллиардами — и притормозили: российские заводы сбавляют темп производства
Машина ещё пахнет заводом, а уже висит на продаже: массовый исход с Lada Vesta
Машина ещё пахнет заводом, а уже висит на продаже: массовый исход с Lada Vesta
Трасса мечты или шоссе абсурда: что не так с самыми дорогими дорогами страны
Дизель или бензин: какой двигатель предпочтительнее для ежедневных поездок
Азербайджан забыл, что победил в войне Армению, а не Россию Любовь Степушова Зона 51: что скрывали секретные документы об инопланетной базе? Ответ шокирует Игорь Буккер Возрождение классики: Глеб Матвейчук создал мюзикл Ревизор с невероятными декорациями Анжела Якубовская
Кротовые лапы, крысиные зубы и кладовая на 9 кило: кто этот подземный монстр
Секретный список: какие документы нельзя показывать инспектору ГИБДД ни при каких условиях
Физики сломали главное правило квантовой физики — теперь всё изменится
Физики сломали главное правило квантовой физики — теперь всё изменится
Последние материалы
Спортивное питание 2025: что теперь пьют в зале — и почему не всё из этого безопасно
Автомобильный кризис в Великобритании: Lotus планирует закрыть завод
Думаете, останется до весны — не доживет и до Нового года: огурцы, которые уходят за неделю
Крапива в бочке, банки в подвале: подкормка, которая превращает огурцы в золото
Сводка с фронта: занят первый населённый пункт в Днепропетровской области, до северных окраин Купянска — один километр
Собака остаётся одна: один секрет, который поможет вашей собаке легче переносить одиночество
Два похожих датчика, две разные беды: как не перепутать уровень и давление масла
Пол как зеркало, но без магии: два трюка, о которых молчат производители швабр
Юморист Слепаков* иронизирует о жизни в Израиле: почему счастье здесь особое
Яблоки для сердца: вот почему вам стоит есть их каждый день
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.