Ипотечная помощь для молодых семей: как ставка 6% и субсидии облегчают покупку жилья

Молодые семьи могут воспользоваться существенными льготами при покупке жилья, сообщает депутат Госдумы Никита Чаплин. Он отметил, что в России действует несколько программ, позволяющих значительно снизить финансовую нагрузку на приобретение недвижимости. Однако многие граждане до сих пор не осведомлены о доступных мерах поддержки.
Депутат Госдумы Светлана Бессараб ранее заявила, что снижение ставок по семейной ипотеке потребует увеличения лимитов средств, выделяемых для банков. Она отметила, что несмотря на высокую востребованность льготной ипотеки, высокая процентная ставка все равно остаётся серьёзной нагрузкой для многих семей. Поэтому необходимо пересмотреть условия программы, чтобы ставка в 6% стала более доступной, сообщает NEWS.ru.
Ипоте́ка - вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника, а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.
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Выпуск легковых автомобилей в России упал почти на 50% за май, но по итогам полугодия сектор всё же в плюсе — правда, с оговорками.