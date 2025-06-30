Ипотечная помощь для молодых семей: как ставка 6% и субсидии облегчают покупку жилья

1:58 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Молодые семьи могут воспользоваться существенными льготами при покупке жилья, сообщает депутат Госдумы Никита Чаплин. Он отметил, что в России действует несколько программ, позволяющих значительно снизить финансовую нагрузку на приобретение недвижимости. Однако многие граждане до сих пор не осведомлены о доступных мерах поддержки.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ пара в помещении

Субсидия до 35% на покупку жилья

Одним из самых важных инструментов является программа "Молодая семья", которая предоставляет субсидию в размере 30-35% от стоимости жилья. Чаплин подчеркнул, что эти средства можно направить не только на покупку квартиры, но и на погашение ипотеки. Это делает программу доступной для большего числа молодых семей, помогая им справиться с финансовыми трудностями при приобретении жилья.

Семейная ипотека с льготной ставкой

Еще одним важным механизмом поддержки является льготная семейная ипотека с процентной ставкой от 6%. Это особенно актуально для семей с детьми. В Москве и Санкт-Петербурге максимальная сумма кредита по данной программе составляет 30 млн рублей, в остальных регионах — 15 млн рублей. Кроме того, государство компенсирует часть процентной ставки, что снижает финансовую нагрузку на заемщиков.

Снижение ставок и увеличение лимитов: необходимы изменения

Депутат Госдумы Светлана Бессараб ранее заявила, что снижение ставок по семейной ипотеке потребует увеличения лимитов средств, выделяемых для банков. Она отметила, что несмотря на высокую востребованность льготной ипотеки, высокая процентная ставка все равно остаётся серьёзной нагрузкой для многих семей. Поэтому необходимо пересмотреть условия программы, чтобы ставка в 6% стала более доступной, сообщает NEWS.ru.

Уточнения

Ипоте́ка - вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника, а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.



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