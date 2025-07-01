Без метро и ремонта: почему такие квартиры выгоднее остальных

Вы думаете, что цены на жильё - это данность, с которой ничего не поделаешь? На самом деле, вторичный рынок полон возможностей для экономии, если знать, где и как искать.
Квартиры на первом или последнем этажах обычно стоят дешевле — на 5-10%. Всё из-за распространённых страхов: шум с улицы, протечки, проблемы с лифтом. Хотя в современных домах всё это уже давно решаемо, стереотипы продолжают играть роль в формировании цены.
Жильё без отделки или в запущенном состоянии — находка для экономных. Особенно если это квартира от города, продающаяся с торгов. Цена такой недвижимости ниже рыночной, а ремонт можно сделать под себя — и выгоднее, и комфортнее.
Если вам не критично наличие метро в пешей доступности, смело смотрите жильё в более отдалённых районах. Так можно сэкономить 3-5% от средней стоимости. Особенно это актуально для тех, кто работает из дома или пользуется личным транспортом.
Нестандартная планировка, маленькая кухня или длинный коридор отпугивают многих. Но для тех, кто готов к перепланировке или просто ищет бюджетный вариант, это отличный шанс сэкономить. Главное — не бояться нестандартных решений.
Когда продавец спешит — например, из-за развода, переезда или закрытия ипотеки — он готов торговаться. Гибкий покупатель может выиграть до 10% от стоимости, просто быстро выйдя на сделку.
Отсутствие рядом школ, магазинов или поликлиник — минус для одних, но плюс для других. Если вы не зависите от такой инфраструктуры, ищите среди этих вариантов — и получите скидку 5-7%.
"В квартирах с ремонтом переплата может составлять до 30%, ведь в цену включают не только материалы и работу, но и компенсацию за нервы", — отмечает директор по продажам компании "Этажи" Сергей Зайцев.
Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.
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