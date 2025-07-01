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Деревянная посуда как новая: как вернуть первозданный вид и защитить от повреждений

4:06
Недвижимость

Деревянные ложки, доски и лопатки — не просто красивая деталь на кухне, но и практичные инструменты. Несмотря на это, многие считают их не такими долговечными, как металлические или пластиковые аналоги. Причина — неправильный уход. Однако если соблюдать несколько простых правил, деревянная посуда может служить вам не один год, а целых 5 лет и больше. Но для этого важно не только вовремя мыть, но и правильно сушить свои деревянные приборы.

Деревянные кухонные принадлежности
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Деревянные кухонные принадлежности

Что происходит с деревом при неправильном уходе

Если не следить за чистотой деревянной посуды, то она быстро теряет внешний вид. Трещины, шероховатости, зазубрины — это частые последствия неправильной эксплуатации. Но хуже всего — это неприятные запахи и остатки пищи, которые остаются внутри древесины, даже после мытья. Особенно это касается красящих или сильно пахнущих продуктов, таких как мясо, специи или соусы. Многие начинают думать, что древесина уже не пригодна, но не спешите расставаться с ложками и досками — есть методы, которые помогут вернуть их к жизни.

Новый тренд в TikTok: кипячение дерева — стоит ли доверять

В социальных сетях недавно появился тренд, где пользователи показывают, как можно отмыть деревянные приборы, опустив их в кастрюлю с кипящей водой. На видео видно, как вода темнеет, а посуда становится чище. Но стоит ли повторять этот метод на своей кухне?

Действительно, горячая вода помогает избавиться от загрязнений и запахов, особенно если вы готовите мясо или пряные блюда. Однако стоит помнить, что кипячение может повредить древесину. Высокая температура размягчает волокна, а если делать это слишком часто, приборы могут деформироваться и потерять свою форму. Поэтому этот способ не следует использовать чаще одного раза в месяц и только в экстренных случаях.

Как мыть деревянные предметы, чтобы они служили долго

Для ежедневного ухода за деревянной утварью достаточно простых средств: теплой воды и мягкого мыла. Мытье вручную — это лучший способ сохранить текстуру дерева и не повредить его. Следите, чтобы вода была теплой, а моющее средство мягким. После мытья оставьте приборы на воздухе, чтобы они естественным образом высохли. Но не забывайте, что прямые солнечные лучи могут повредить древесину, поэтому лучше не оставлять их под солнцем.

Почему посудомоечная машина — это враг деревянной посуды

Многие из нас привыкли доверять посудомоечным машинам в вопросах уборки. Однако для деревянных изделий это не лучший выбор. Высокая температура и давление воды могут разрушить структуру дерева, сделать его хрупким и привести к его повреждению. Поэтому, несмотря на привлекательность идеи "помыть все разом", для деревянных ложек и досок лучше использовать ручной уход.

Как освежить деревянную посуду, если она впитала запахи

Что делать, если ваши деревянные приборы начинают пахнуть, например, луком или чесноком? Не спешите выбрасывать их. Возьмите лимонный сок и соль, смешайте их, а затем натрите полученной смесью поверхность. Это мягко очистит дерево и освежит его, убирая неприятные запахи без ущерба для материала. Лимон не только эффективно очищает, но и придает посуде приятный аромат.

Защищаем древесину: как продлить жизнь вашей посуде

Чтобы деревянные ложки и доски дольше сохраняли свой первозданный вид, нужно периодически обрабатывать их специальным минеральным маслом. Оно создает защитный слой, предотвращая пересыхание древесины и сохраняя её натуральный цвет и текстуру. Это несложная процедура, но она продлит срок службы вашей кухонной утвари.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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