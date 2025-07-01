Хотите купить землю? Вот главные ловушки, о которых молчат продавцы

2:41 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Покупка земельного участка может обернуться невыгодной сделкой, если не изучить всё досконально. Риски — от потери денег до невозможности оформить дом. Росреестр напомнил, на что именно стоит обратить внимание до подписания договора.

Фото: commons.wikimedia.org by 4028mdk09, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Садовый участок

Уточните назначение участка

Первое, что нужно выяснить — вид разрешенного использования земли (ВРИ). Это определяет, можно ли на участке, например, построить дом. ВРИ "индивидуальное жилищное строительство" или "личное подсобное хозяйство" подходит для этого. Узнать вид можно на Публичной кадастровой карте через портал НСПД — понадобится адрес или кадастровый номер.

Если вы планируете изменить ВРИ после покупки, важно заранее выяснить, допускается ли это правилами землепользования и застройки — нужные данные есть в ГИС ОДГ.

Проверьте границы участка

Бывает, что предыдущие владельцы "прихватывали" кусочек земли или, наоборот, участок унаследован с неясными границами. Чтобы исключить споры с соседями и проблемы с регистрацией, необходимо сверить фактическое положение участка с данными ЕГРН. Самый надёжный способ — вызвать кадастрового инженера для выноса границ на местности.

Осмотрите территорию — не всё видно на карте

Важно понимать, не перекрывает ли ваш участок доступ к чужой земле и наоборот. Если единственный путь пролегает через соседей, придётся устанавливать сервитут — такое право прописано в статье 274 ГК РФ.

Кроме того, на участке могут находиться государственные геодезические пункты. Такие земли можно покупать, но владелец обязан беречь объект и сообщать о его повреждении. Проверить наличие пунктов ГГС можно через выписку из ЕГРН или на портале НСПД.

Что с домом

Если на участке уже есть постройки, запросите у продавца выписку из реестра "Об объекте недвижимости". Это поможет понять, зарегистрированы ли они официально и сколько их вообще на участке.

Инфраструктура и планы на район

Наличие коммуникаций играет большую роль. Если их нет, стоит узнать в местной администрации, планируется ли подключение. Некоторые собственники в садоводческих товариществах могут попасть в программу социальной догазификации.

И ещё: если у участка нет установленных границ, ни продать, ни купить его законно не получится. В апреле 2025 года Росреестр напомнил — сначала межевание, потом сделки.

Уточнения

Межева́ние (землемерие, арпантаж) — геодезический способ определения границ земельного участка в горизонтальной плоскости.



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