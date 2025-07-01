Оформляете дарственную на ребёнка? Проверьте, не забыли ли вы это

Передать квартиру по договору дарения — удобно, но теперь уже не так просто. С января 2025 года действуют новые правила, которые коснулись почти всех случаев такой сделки.
Если раньше оформить дарственную можно было в простой письменной форме, то теперь без нотариуса не обойтись. После вступления в силу закона №259-ФЗ нотариальное удостоверение требуется во всех случаях передачи недвижимости в дар. И вот как это происходит:
По версии Росреестра, изменения направлены на защиту интересов граждан, особенно — пожилых и социально уязвимых. Также это помогает избежать афер с мнимыми сделками, где, к примеру, дарение оформляется фиктивно для обхода налогов.
Дарственная — это передача квартиры без каких-либо встречных обязательств. Даже символическая "плата" делает сделку мнимой и оспоримой. Закон чётко гласит: если есть деньги — это уже не дарение.
Что должно быть в договоре
Обязательные пункты:
Дарение доли квартиры тоже подлежит обязательному нотариальному заверению. Если имущество совместное (например, нажито в браке), потребуется согласие супруга. Но если это долевая собственность, то даритель вправе распорядиться своей долей по своему усмотрению.
Да, дарственная часто оформляется на несовершеннолетних. Обязательное условие — всё также через нотариуса, с добавлением документов на ребёнка и родителей.
Закон запрещает дарственные между коммерческими организациями и госслужащими, если стоимость превышает 3 тыс. рублей. Исключения — строго регламентированы.
Нет, если квартира дарится близкому родственнику: супругу, детям, родителям, бабушкам, внукам и сёстрам/братьям. Если же — чужому человеку, тогда налог — 13%.
Да. До передачи квартиры одаряемый вправе отказаться. А вот даритель может отменить сделку только по исключительным причинам: покушение на жизнь, насилие или если в договоре изначально прописано право отмены. Исковая давность — от 1 до 3 лет.
Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.
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