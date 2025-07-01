Оформляете дарственную на ребёнка? Проверьте, не забыли ли вы это

3:30 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Передать квартиру по договору дарения — удобно, но теперь уже не так просто. С января 2025 года действуют новые правила, которые коснулись почти всех случаев такой сделки.

Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мужчина подписывает документы

Дарение только через нотариуса

Если раньше оформить дарственную можно было в простой письменной форме, то теперь без нотариуса не обойтись. После вступления в силу закона №259-ФЗ нотариальное удостоверение требуется во всех случаях передачи недвижимости в дар. И вот как это происходит:

Даритель обращается к нотариусу.

Тот проверяет документы и удостоверяет сделку.

Затем сам нотариус направляет заявление в Росреестр.

Переход права регистрируется в течение 24 часов.

Почему всё так усложнили

По версии Росреестра, изменения направлены на защиту интересов граждан, особенно — пожилых и социально уязвимых. Также это помогает избежать афер с мнимыми сделками, где, к примеру, дарение оформляется фиктивно для обхода налогов.

Безвозмездно — значит бесплатно

Дарственная — это передача квартиры без каких-либо встречных обязательств. Даже символическая "плата" делает сделку мнимой и оспоримой. Закон чётко гласит: если есть деньги — это уже не дарение.

Что должно быть в договоре

Обязательные пункты:

Паспортные данные сторон.

Адрес и характеристики квартиры.

Кадастровый номер.

Дата передачи прав.

Подписи сторон.

А если квартира — в долях

Дарение доли квартиры тоже подлежит обязательному нотариальному заверению. Если имущество совместное (например, нажито в браке), потребуется согласие супруга. Но если это долевая собственность, то даритель вправе распорядиться своей долей по своему усмотрению.

Можно ли подарить ребёнку

Да, дарственная часто оформляется на несовершеннолетних. Обязательное условие — всё также через нотариуса, с добавлением документов на ребёнка и родителей.

Не все могут дарить

Закон запрещает дарственные между коммерческими организациями и госслужащими, если стоимость превышает 3 тыс. рублей. Исключения — строго регламентированы.

Какие документы нужны

Паспорта сторон.

Выписка из ЕГРН.

Документы, подтверждающие родство.

Согласие супруга (если требуется).

Технические бумаги на квартиру.

Доверенности (если действует представитель).

Сколько стоит

Нотариус: 0,5% от кадастровой стоимости, но не больше 20 тыс. руб. (до 20 млн руб.) или до 500 тыс. (если дороже).

Региональный тариф: от 7 тыс. руб.

Госпошлина: 4 тыс. руб. за регистрацию перехода права.

Придётся ли платить налог

Нет, если квартира дарится близкому родственнику: супругу, детям, родителям, бабушкам, внукам и сёстрам/братьям. Если же — чужому человеку, тогда налог — 13%.

Можно ли передумать

Да. До передачи квартиры одаряемый вправе отказаться. А вот даритель может отменить сделку только по исключительным причинам: покушение на жизнь, насилие или если в договоре изначально прописано право отмены. Исковая давность — от 1 до 3 лет.

Уточнения

Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.