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Сода в быту: 10 вещей, которые никогда нельзя чистить этим универсальным средством

Недвижимость

Сода — это не только отличный помощник в кухне, но и мощное средство для уборки. Однако, есть вещи, с которыми она совершенно несовместима. Неумелое использование этого абразивного средства может привести к серьёзным повреждениям и испортить любимые вещи. Давайте разберёмся, что нельзя чистить содой, чтобы избежать неприятных сюрпризов.

Пищевая сода
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Пищевая сода

Электронные устройства

  • Смартфоны, телевизоры и другие гаджеты с гладкими экранами — не самые подходящие кандидаты для чистки содой. Сода может повредить экран, оставив царапины и нарушив функциональность устройства. Лучше всего использовать специальные средства для чистки экрана или микрофибровые салфетки.

Алюминиевая посуда

  • Алюминий — материал, который легко повреждается абразивными средствами, такими как сода. Она может вызывать потерю блеска и даже изменение цвета посуды. Лучше использовать мягкие моющие средства и избегать жесткой чистки.

Украшения

  • Сода может оставить царапины на ваших любимых украшениях, будь то золотые кольца или бижутерия. Хотя сода эффективно справляется с загрязнениями, она не щадит тонкие покрытия и оставляет на поверхности следы, которые могут испортить внешний вид изделий.

Антиквариат

  • Для антикварных вещей, будь то старинная мебель или предметы искусства, сода — враг. Она может повредить деликатные покрытия и уменьшить ценность предмета. Лучше всего такие вещи доверить профессионалам, которые используют специализированные средства для ухода.

Каменные столешницы

  • Если у вас есть каменная столешница (например, из мрамора или гранита), забудьте о соде. Она может поцарапать поверхность и вступить в химическую реакцию с камнем, что приведёт к необратимым повреждениям. Для чистки используйте мягкие средства, предназначенные именно для камня.

Чугунная посуда

  • Чугун — материал, который требует бережного ухода. Применение соды приведет к удалению защитной смазки с поверхности, что сделает её склонной к коррозии и утрате антипригарных свойств. Для чистки чугунной посуды используйте только горячую воду и мягкие щетки.

Алюминиевые трубы

  • Если речь идет о чистке труб, не используйте соду в одиночку. Она может повредить трубопровод, особенно если не комбинировать её с уксусом. Для канализации лучше выбрать специально предназначенные средства.

Мраморные поверхности

  • Мраморные столешницы или плитка — это красивые, но капризные материалы. Сода оставит на мраморе царапины, а также может вызвать химическую реакцию, которая нарушит внешний вид и структуру поверхности. Для чистки используйте только мягкие моющие средства, подходящие для мрамора.

Стеклянные поверхности

  • Зеркала, окна и стеклянные столешницы — ещё одна зона риска при использовании соды. Это средство может оставлять царапины, которые будут заметны на стекле, особенно при ярком освещении. Для чистки стеклянных поверхностей лучше использовать специальные средства для стекла и мягкие тряпки.

Деревянные полы

  • Деревянные полы требуют особого ухода, и сода — не лучший выбор. Она может повредить защитный слой покрытия, что приведет к повреждению дерева и ухудшению внешнего вида. Используйте средства, специально предназначенные для ухода за деревянными покрытиями.

Пищевая сода — это универсальное средство, но есть вещи, с которыми оно не справится или даже навредит. Помните, что для каждой поверхности и вещи существует своё средство для ухода. Использование правильных инструментов и подходов поможет вам сохранить ваши вещи в идеальном состоянии на долгие годы.

Будьте осторожны при использовании соды и не забывайте, что даже самые лучшие бытовые средства могут иметь свои ограничения!

Уточнения

Гидрокарбона́т на́трия другие названия: бикарбона́т на́трия, питьева́я или пищева́я со́да, двууглеки́слый на́трий - неорганическое вещество, натриевая кислая соль угольной кислоты с химической формулой NaHCO3.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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