Запрещают английские названия в ЖК — что теперь будет с элитными новостройками

2:57 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Скоро все новостройки в России заговорят по-русски — официально. В июне 2025 года был подписан закон, который запрещает использование иностранных названий в рекламе и вывесках жилых комплексов. С 1 марта 2026 года наименования должны быть исключительно на кириллице, а вся информация — на русском языке.

Фото: https://commons.wikimedia.org/ by Uezhova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Недвижимость

Половина новостроек в столице под прицелом

Сегодня в Москве почти каждый второй жилой комплекс носит название на латинице. По данным "Метриума", таких проектов 50% от всех представленных на первичном рынке. Key Capital и "Бест-Новострой" приводят схожие оценки — 44% и 40% соответственно.

Особенно ярко это выражено в Юго-Западном округе — 73,3% новостроек там имеют иноязычные названия. Следом идут Западный (53,4%), Южный (52,3%) и Северо-Западный округа (54,8%).

Смена имени — не для всех

Переименование не коснется уже введённых в эксплуатацию комплексов. Закон позволяет им сохранить текущие наименования, даже если они написаны на латинице. Юрист Элина Попова из K&P.Group уточняет: изменения затрагивают только те объекты, что будут сданы после 1 марта 2026 года. У девелоперов ещё есть время адаптироваться.

"Те, кто ещё не закрепил названия юридически, теперь, скорее всего, выберут кириллические варианты. К тому же число новых стартов на рынке снижается", — отмечает Ирина Доброхотова, основатель "Бест-Новострой".

Почему раньше выбирали иностранные названия

Маркетинг и психология — главные причины. Англоязычные названия ассоциировались с престижем, особенно в премиальном и бизнес-сегменте. По словам Романа Цвигуна из "Мангазеи", такое позиционирование работает на аудиторию бумеров и миллениалов: они воспринимают английский как признак статуса. Тем не менее, в последнее время появляются эффектные названия и на русском.

"Если проект вдохновлён, например, скандинавским стилем или разработан совместно с иностранными архитекторами, то логично, что и название звучит на иностранный манер", — объясняет Ольга Свиридова из Element.

Что будет дальше

Руслан Сырцов, управляющий директор "Метриума", уверен: новые ЖК теперь будут выходить исключительно с русскими именами. Старым — оставят всё как есть. Он отмечает, что это поможет девелоперам сосредоточиться не на красивой упаковке, а на реальных качествах проектов — инфраструктуре, уровне сервиса и надёжности застройщика.

Уточнения

Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.



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