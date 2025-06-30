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Сеть исчезает, сигнал остаётся: фокус, который пугает даже айтишников

2:05
Недвижимость

Медленный интернет не всегда связан с провайдером. Иногда причина — "левых" пользователей, которые незаметно подключились к вашей сети. Это может быть сосед, гость из прошлого или даже случайный прохожий, который однажды подглядел ваш пароль. Хорошая новость — есть способ скрыть сеть и больше не делить Wi‑Fi с незваными.

Роутер
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Роутер

Скрыть сеть — значит исчезнуть с радаров

Современные роутеры (TP-Link, ASUS, D-Link, Keenetic и др.) позволяют отключить показ имени сети (SSID). Тогда ваш Wi‑Fi исчезает из списков доступных — его просто не видно. Подключиться к такой сети можно только вручную, зная точное имя и пароль.

Что делать:

  • Откройте браузер и введите IP-адрес роутера: 192.168.0.1 или 192.168.1.1.
  • Введите логин и пароль. Если вы их не меняли, скорее всего это admin / admin или admin / password.
  • Перейдите в раздел "Беспроводная сеть", "Настройки Wi‑Fi" или Wireless Settings.
  • Найдите пункт "Показывать SSID", "Скрыть имя сети", "Enable SSID Broadcast" — и отключите его.

Теперь вашу сеть нельзя будет найти автоматически. Подключаться смогут только те, кто знает все параметры.

А если кто-то уже подключился

Самый надёжный способ избавиться от "прилипал" — сменить пароль от Wi‑Fi. После этого все устройства автоматически отключатся. Вернутся — только те, кто получит новый код.

Заодно проверьте:

  • используете ли вы надёжный тип шифрования (лучше WPA2 или WPA3);
    стоит ли всё ещё имя сети типа "TP-Link_1234" — если да, пора
  • переименовать;
  • изменён ли логин администратора — иначе кто-то может зайти в панель без вас.

Надёжный пароль должен включать заглавные и строчные буквы, цифры и символы. Чем сложнее — тем лучше.

Уточнения

Wi-Fi — технология беспроводной локальной сети с устройствами на основе стандартов IEEE 802.11.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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