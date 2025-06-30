Сеть исчезает, сигнал остаётся: фокус, который пугает даже айтишников

Медленный интернет не всегда связан с провайдером. Иногда причина — "левых" пользователей, которые незаметно подключились к вашей сети. Это может быть сосед, гость из прошлого или даже случайный прохожий, который однажды подглядел ваш пароль. Хорошая новость — есть способ скрыть сеть и больше не делить Wi‑Fi с незваными.
Современные роутеры (TP-Link, ASUS, D-Link, Keenetic и др.) позволяют отключить показ имени сети (SSID). Тогда ваш Wi‑Fi исчезает из списков доступных — его просто не видно. Подключиться к такой сети можно только вручную, зная точное имя и пароль.
Что делать:
Теперь вашу сеть нельзя будет найти автоматически. Подключаться смогут только те, кто знает все параметры.
Самый надёжный способ избавиться от "прилипал" — сменить пароль от Wi‑Fi. После этого все устройства автоматически отключатся. Вернутся — только те, кто получит новый код.
Заодно проверьте:
Надёжный пароль должен включать заглавные и строчные буквы, цифры и символы. Чем сложнее — тем лучше.
Wi-Fi — технология беспроводной локальной сети с устройствами на основе стандартов IEEE 802.11.
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