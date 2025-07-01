Упало резко и неожиданно: онлайн-заявки на недвижимость теряют популярность

2:07 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Кажется, цифровизация в Москве притормозила — по крайней мере, в сфере регистрации недвижимости. В мае 2025 года число онлайн-заявлений на регистрацию прав и постановку на кадастровый учёт заметно сократилось.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Женщина с графиком, калькулятором и свиньёй-копилкой

Май в минусе, но год растёт

Согласно данным Росреестра по Москве, в мае было подано 117 458 электронных заявлений — это на 14,2% меньше, чем за тот же период 2024 года (136 912 заявлений). Однако если сравнивать с маем 2023 года, то наблюдается рост: тогда было подано 115 229 заявлений, то есть нынешний показатель выше на 1,9%.

Общая динамика остаётся положительной

Несмотря на майский спад, итоги пяти месяцев 2025 года обнадёживают. С января по май включительно поступило 661,8 тыс. электронных заявлений. Это на 1,9% больше, чем за тот же период 2024 года (649,6 тыс.), и на целых 25,7% больше по сравнению с 2023 годом (526,5 тыс.).

Комментарий ведомства

Руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов отметил:

"Несмотря на снижение майского показателя к прошлогоднему числу поступивших в управление заявлений в электронном виде, общий результат за пять месяцев по-прежнему опережает аналогичные периоды всех прошлых лет".

Что это может значить

Причины снижения в мае не раскрываются, но снижение интереса к онлайн-формату может быть связано с сезонными факторами, изменениями в рынке или предпочтениями заявителей. Тем не менее, цифровой путь продолжает уверенно набирать обороты в годовом выражении.

Уточнения

Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.



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