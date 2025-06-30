Тайная жизнь плесени: как мы сами создаём идеальные условия для её роста

2:25 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Плесень — коварный сосед, который поселяется в наших домах практически незаметно. Она появляется не просто так, а благодаря целому комплексу ошибок, которые мы совершаем, пытаясь создать комфортный микроклимат.

Фото: Wikimedia Commons by NordhornerII, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Плесень

Оказывается, избыточное проветривание зимой может навредить больше, чем недостаток свежего воздуха. Когда мы распахиваем окна надолго, стены успевают сильно охладиться, а потом теплый влажный воздух конденсируется на их поверхности, создавая идеальные условия для грибка.

Все дело в простых законах физики. Теплый воздух способен удерживать больше влаги, чем холодный. Когда насыщенный парами воздух соприкасается с холодной поверхностью, он резко охлаждается и выделяет избыточную влагу. Именно эти микроскопические капли становятся рассадником плесени. Особенно страдают углы комнат, участки вокруг окон и другие "мостики холода", где теплоизоляция недостаточна.

Многие уверены, что чем дольше держишь окно открытым, тем лучше. Но это опасное заблуждение. Зимой кратковременное, но интенсивное проветривание гораздо эффективнее. Достаточно широко открыть окно всего на 5-10 минут — этого хватит, чтобы обновить воздух, но не позволит стенам переохладиться. Главное — делать это регулярно, 2-3 раза в день, и обязательно закрывать двери в кухню и ванную, чтобы влажный воздух не распространялся по всей квартире.

Борьба с плесенью требует комплексного подхода. Во-первых, необходимо поддерживать поверхности теплыми — качественные стеклопакеты и хорошая теплоизоляция стен творят чудеса. Во-вторых, влажность воздуха должна оставаться в пределах 40-60% — за этим стоит следить с помощью гигрометра. И наконец, правильная вентиляция — не продолжительная, а интенсивная, чтобы не успевали остывать строительные конструкции.

В особо проблемных помещениях — ванных, прачечных, подвалах — можно использовать осушители воздуха. Но важно понимать, что они борются со следствием, а не с причиной. Гораздо эффективнее устранить источники избыточной влаги: проверить сантехнику, наладить систему вентиляции, утеплить проблемные участки стен.

Уточнения

Пле́сневы́е грибы́ или пле́сень, — различные грибы (в основном зиго- и аскомицеты), образующие ветвящиеся мицелии без крупных, легко заметных невооружённым глазом плодовых тел.



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