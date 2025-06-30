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Проветривание по часам: главный летний секрет, о котором никто не говорит

2:26
Недвижимость

С приходом лета поддержание прохлады в квартире становится не просто вопросом комфорта, а необходимостью. Однако, как отмечают специалисты, именно в жару люди чаще всего совершают одну и ту же ошибку — инстинктивно распахивают окна в самое пекло, надеясь впустить свежесть.

Открытое окно
Фото: Openverse by glasseyes view, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Открытое окно

На деле же результат оказывается противоположным: воздух в помещении нагревается ещё сильнее, становится душно, а стены и мебель аккумулируют тепло, превращая квартиру в настоящую печь. Эксперты объясняют: если открыть окна днём, когда температура на улице превышает комнатную, вы запускаете внутрь не прохладу, а ещё больше жары. Она не только мгновенно поднимает градус внутри, но и насыщает воздух влагой. В итоге — удушливая атмосфера, которая быстро становится идеальной средой для появления плесени.

Правильная стратегия летнего проветривания устроена иначе. Она требует не постоянного обмена воздухом, а умного, продуманного подхода. Профессионалы советуют организовывать сквозняки в те часы, когда на улице ощутимо прохладнее, чем внутри: ранним утром, глубокой ночью или поздно вечером. В этот момент стоит распахнуть все окна и двери, устроив интенсивную вентиляцию хотя бы на 10-30 минут, пока воздух заметно не охладится.

После этого, как только солнце поднимается, окна следует закрыть и как можно плотнее затенить: шторы, жалюзи, наружные экраны помогут создать тепловой барьер и не впустить жару в квартиру. Особое внимание стоит уделить межкомнатным дверям — если их держать открытыми, тепло будет распространяться быстрее, поэтому их лучше закрывать, особенно в самые горячие часы.

Также не стоит забывать о внутренних источниках тепла. Даже работающий компьютер, лампочка накаливания или включённая духовка могут внести ощутимый вклад в общий перегрев квартиры. Поэтому специалисты рекомендуют минимизировать использование электроприборов днём и переходить на энергосберегающие решения.

А если помещение всё же нуждается в небольшом освежении в разгар дня, то можно устроить короткое проветривание — буквально на несколько минут. Это поможет избежать застоя, не давая комнате перегреваться ещё больше.

Уточнения

Окно́ — проём в стене, служащий для поступления света в помещение и вентиляции в нём. Расположение, количество и размеры окон играют важную роль в композиции фасада здания.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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