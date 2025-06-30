Цветущий балкон без усилий: 5 однолетников, которые превратят даже самый крошечный балкон в летний сад

Герань и петунии давно стали классикой на балконах. Но что, если попробовать что-то новое — яркое, обильное и менее капризное?
Существуют десятки эффектных однолетников, которые не уступают любимым растениям по красоте, но при этом более устойчивы к перепадам погоды и не требуют постоянного ухода.
Если вы когда-нибудь выращивали петунию или сурфинию, попробуйте их компактную "младшую сестру" — мильон колокольчиков (калибрахоа). Цветы похожи, но растение менее прихотливо. При этом смотрится не хуже, особенно в подвесных кашпо. Главное — качественный субстрат и защита от переувлажнения.
Вербена — находка для тех, кто мечтает о пышном цветении всё лето. Эти растения напоминают дикие полевые цветы, но поражают палитрой окрасок. Главное для неё - солнечное место и влагосохраняющий субстрат. Особенно удобно выращивать в ящиках с автополивом.
Бакопа — одно из самых благодарных балконных растений. Она образует каскады побегов, усыпанные мелкими цветками (белыми или розовыми). После цветения лепестки опадают сами, поэтому не требуется никакой обрезки. При хорошем уходе цветёт с июня по октябрь. Легко переносит полутень и небольшую засуху.
Совет: осенью бакопу можно обрезать до 20 см и перенести в прохладное светлое помещение, чтобы сохранить до следующего сезона.
Если вы хотите максимум цвета и минимум забот, выбирайте газанию. Эти яркие цветы, похожие на ромашки или мини-герберы, любят солнце и не боятся засухи. Отличный вариант для тех, кто не хочет поливать каждый день. Цветёт всё лето, не требует регулярной обрезки, подходит для небольших балконов.
Портулак — идеальное решение для южных балконов и террас. Это суккулент с мясистыми побегами и яркими мелкими цветками, который хорошо разрастается в подвесных ящиках. Ему не страшна жара, бедные почвы и редкий полив. Удаление цветков не требуется, как и частое удобрение. Особенно эффектно выглядят махровые сорта.
Балко́н (итал. balcone от лат. balcus «балка») в архитектуре — разновидность террасы: площадка с перилами, укреплённая на выступающих из стены балках или над выступом нижнего этажа.
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