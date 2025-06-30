Не спешите с ремонтом: почему новостройки могут вас разочаровать

2:44 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Перед тем как начать ремонт, важно понимать: не все квартиры одинаково устроены. То, что идеально работает в одной, может обернуться катастрофой в другой. Сталинки, хрущёвки, новостройки — у каждого типа жилья свои "сюрпризы". Разберёмся, к чему готовиться.

Фото: commons.wikimedia.org by Баландина89, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Новые Ватутинки

Новостройки: подожди с капитальным ремонтом

Главный нюанс — усадка здания. Обычно она длится 2-3 года. Делать в это время капитальный ремонт — риск: трещины на плитке, вздувшиеся обои, перекошенные конструкции. Лучше ограничиться косметикой.

Но есть и плюс: коммуникации чаще всего предстоит прокладывать заново. А это шанс организовать пространство с нуля — удобно, скрыв трубы и провода.

Сталинки: крепкие, но разные

Общее название объединяет дома с совершенно разными конструкциями. Довоенные версии — с деревянными перекрытиями. Послевоенные — чаще с бетонными плитами. Это важно: деревянные конструкции не выдержат тяжёлых перегородок и ванн-джакузи. Придётся использовать облегчённые материалы и продумать распределение веса.

При ремонте санузлов важно помнить: несмотря на простор, ограничения по нагрузке сохраняются.

Коммуникации в сталинках: ремонт наполовину

Состояние труб обычно удручает. Часть можно заменить, но стояки часто остаются нетронутыми — в них нельзя вмешиваться без согласия всего дома. Если прячете стояк за фальшстеной — учтите: её придётся разобрать, если дом решит обновлять систему.

Интересно, что несущих стен в таких домах почти нет. Есть только колонны. Это открывает простор для перепланировок — но иногда стены скрывают сюрпризы вроде тряпок и соломы в качестве "утеплителя".

Хрущёвки: дешёвые, значит холодные

Быстрое строительство обернулось проблемами:

Стены тонкие (35 см), особенно у панельных домов.

Теплоизоляция слабая, а внешнее утепление — не всегда возможно.

Внутреннее требует знаний: можно сместить точку росы и получить плесень.

Также забудьте о сложных потолках. Высоты мало, даже натяжной съест драгоценные сантиметры. Лучшее решение — зашпаклевать швы, хотя и здесь нет гарантий от трещин.

Будьте готовы к неожиданностям

Любой ремонт в типовом доме — это не просто про выбор плитки. Это про знание конструкции, истории дома и технических ограничений. Потратьте время на изучение, чтобы потом не переделывать — и ремонт действительно порадует.

Уточнения

Перегоро́дки - стены, предназначенные для разделения здания в пределах этажей на отдельные помещения.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.