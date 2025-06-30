Ошибка при выборе окон обернется холодом в спальне — вот как избежать

Правильный выбор окон — это не просто вопрос эстетики. От него зависит тепло, тишина и безопасность в вашем доме. Разбираемся, какие окна действительно стоит установить в частном доме — и почему.
Профиль — это "каркас" окна, его основа. Чем больше камер, тем лучше изоляция. Толщина и ширина тоже влияют на прочность, энергоэффективность и долговечность конструкции.
Около 80% окна — это стекло. Поэтому важно выбрать подходящий стеклопакет:
Дополнительные фишки: напыление ионов серебра, заполнение аргоном, разная толщина стёкол — всё это усиливает защиту и тишину в доме.
Минимальная площадь остекления — 1/8 от площади комнаты. Но лучше — больше: свет делает пространство уютнее. Актуальные размеры окон — от 1160 до 2060 мм в высоту и от 870 до 2670 мм в ширину. Выбор зависит от фасада, дизайна и ваших личных предпочтений.
Загородный дом часто остаётся без присмотра. Защититься помогут:
Также стоит обратить внимание на дополнительные функции фурнитуры: микролифты для тяжёлых створок, защита от детей, система микропроветривания.
Окна — это не просто рама со стеклом. Это инвестиция в комфорт, безопасность и уют вашего дома. Выбирайте не только глазами, но и с умом.
Стеклопаке́т - светопрозрачная конструкция строительного назначения из двух и более стёкол, скреплённых (склеенных) между собой по контуру с помощью дистанционных рамок и герметиков.
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