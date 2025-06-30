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Ипотека с риском под запретом: что меняется с июля

1:49
Недвижимость

С 1 июля 2025 года ипотечный рынок России ждут ощутимые перемены. Банк России вводит количественные ограничения на выдачу высокорискованных ипотечных кредитов для банков с универсальной лицензией — то есть с капиталом от 1 млрд рублей.

Ипотека
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Ипотека

Что это значит для банков

Теперь такие банки не смогут превышать лимит в 2% по выдаче или покупке ипотек на строящееся жильё, если речь идёт о кредитах с первоначальным взносом ниже 20% и долговой нагрузкой более 50%. Речь идёт о так называемых "рискованных" займах, от которых регулятор давно старается оградить рынок.

Почему именно сейчас

Это решение не стало неожиданностью. Совет директоров ЦБ одобрил его ещё в апреле 2025 года. Главная цель — сдержать рост опасных кредитов и стабилизировать рынок. При этом сам регулятор подчёркивает: лимиты подобраны с учётом специфики каждого банка, чтобы не нарушить баланс и не сузить доступность ипотеки.

ЦБ ослабляет надбавки

Интересный момент: одновременно с введением лимитов Центробанк снижает надбавки по рискованным ипотекам. До этого они были почти "запретительными", теперь же стали более мягкими. Почему? Всё просто: необходимость в жёстких мерах отпала — теперь рынок регулируется иначе, через прямое ограничение доли таких кредитов.

Что дальше

Введение лимитов — это часть более широкой стратегии Центробанка по "оздоровлению" кредитования. Подход гибкий: допускаются колебания из-за различий в профиле банков, но при этом общее направление задано чётко.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη - подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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