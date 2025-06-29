Фантомный вор: что крадёт электричество, пока вы спите и как это остановить

2:28 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Каждую ночь мы оставляем в розетке это устройство — не задумываясь. Оно молчит, не греется, ничего не заряжает. Но тайком продолжает делать своё дело: тянуть электроэнергию, сокращать срок службы и даже нести риск возгорания. Это — зарядное устройство для телефона.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Смартфон на зарядке

Кажется, ерунда. Но именно оно поднимает вам счёт

С зарядкой всё просто: воткнули в розетку, забыли, легли спать. И даже если телефон не подключён, устройство остаётся активным. Так называемое фантомное потребление — когда техника потребляет энергию в "режиме ожидания", — работает всегда, пока вилка в розетке.

Цифры кажутся крошечными: 0,1-0,5 ватта в час. Но если умножить на все ночи в году — это 10 кВт·ч, или до 100 часов работы телевизора. И если таких зарядок в доме несколько, счёт уже растёт ощутимо.

Почему это не только про деньги

Постоянно включённое зарядное устройство — это:

Износ: даже без нагрузки через него проходит ток, который греет "внутренности" и медленно разрушает их. Итог — новое зарядное через год.

даже без нагрузки через него проходит ток, который греет "внутренности" и медленно разрушает их. Итог — новое зарядное через год. Риск возгорания: неисправные или дешёвые модели, оставленные без присмотра, могут искрить или перегреваться, особенно рядом с бумагой, тканью или деревом.

неисправные или дешёвые модели, оставленные без присмотра, могут искрить или перегреваться, особенно рядом с бумагой, тканью или деревом. Маленькая, но реальная угроза: случаев немного, но они есть. Особенно в ночное время, когда никто не заметит дыма до утра.

Сколько можно сэкономить

Если отключать зарядку перед сном — экономия составит до 5% в счёте за свет. И это только одно устройство. Добавьте к нему роутер, микроволновку с часами, телевизор в режиме сна — и счёт уменьшится уже заметно.

Просто вынуть вилку — это уже вклад

Каждый отключённый зарядник — это:

Меньше потраченной электроэнергии.

Дольше срок службы техники.

Меньше углеродного следа (в пересчёте на киловатты — это до 4 кг СО₂ в год).

Чуть безопаснее дом, особенно если есть дети или животные.

Маленькое движение рукой перед сном — и вы экономите деньги, снижаете нагрузку на электросеть и уменьшаете бытовые риски. Зарядка не работает — зачем ей быть включённой? Сделайте это новой привычкой. Утром вы всё равно вставите кабель в телефон.

Уточнения

Энергосбережение - реализация правовых, организационных, научных, производственных, технических и экономических мер, направленных на эффективное использование топливно-энергетических ресурсов и на вовлечение в хозяйственный оборот возобновляемых источников энергии.



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