Фантомный вор: что крадёт электричество, пока вы спите и как это остановить

Каждую ночь мы оставляем в розетке это устройство — не задумываясь. Оно молчит, не греется, ничего не заряжает. Но тайком продолжает делать своё дело: тянуть электроэнергию, сокращать срок службы и даже нести риск возгорания. Это — зарядное устройство для телефона.
С зарядкой всё просто: воткнули в розетку, забыли, легли спать. И даже если телефон не подключён, устройство остаётся активным. Так называемое фантомное потребление — когда техника потребляет энергию в "режиме ожидания", — работает всегда, пока вилка в розетке.
Цифры кажутся крошечными: 0,1-0,5 ватта в час. Но если умножить на все ночи в году — это 10 кВт·ч, или до 100 часов работы телевизора. И если таких зарядок в доме несколько, счёт уже растёт ощутимо.
Постоянно включённое зарядное устройство — это:
Если отключать зарядку перед сном — экономия составит до 5% в счёте за свет. И это только одно устройство. Добавьте к нему роутер, микроволновку с часами, телевизор в режиме сна — и счёт уменьшится уже заметно.
Каждый отключённый зарядник — это:
Маленькое движение рукой перед сном — и вы экономите деньги, снижаете нагрузку на электросеть и уменьшаете бытовые риски. Зарядка не работает — зачем ей быть включённой? Сделайте это новой привычкой. Утром вы всё равно вставите кабель в телефон.
Энергосбережение - реализация правовых, организационных, научных, производственных, технических и экономических мер, направленных на эффективное использование топливно-энергетических ресурсов и на вовлечение в хозяйственный оборот возобновляемых источников энергии.
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