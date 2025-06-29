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Как держать дом чистым, даже если на улице слякоть: 5 простых решений для чистой прихожей

2:31
Недвижимость

На улице слякоть, грязь и реагенты. А дома — светлый ламинат и ковры. Как пройти этот путь от двери до тапочек, не оставляя за собой "следов преступления"?

Прихожая в квартире
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Прихожая в квартире

Оказывается, чтобы полы в квартире оставались чистыми даже в мокрую погоду, не нужно героизма — достаточно выработать пару простых привычек. Всё дело в системе и правильных мелочах, которые всегда под рукой.

Что держать в прихожей — минимум, который работает

Губка для обуви

  • Подойдёт даже та, что отслужила на кухне. Ею легко отмыть грязь с подошвы и верха ботинок.

Салфетка из микрофибры

  • Снимает остатки влаги, полирует обувь и моментально убирает грязные капли с пола. Работает лучше, чем тряпка.

Контейнер или таз

  • Для ополаскивания губки, хранения салфеток и оперативной чистки сразу нескольких пар. Удобно спрятать в кладовке или под раковиной.

Что делать, когда вернулись домой

  • Снимите обувь.
  • Наберите воду в контейнер.
  • Если грязь мокрая - промойте губкой.
  • Если грязь сухая - сначала протрите микрофиброй, затем при необходимости промойте.
  • Вытерли — вытерли пол. И поставьте обувь сушиться на чистый поднос.
  • Сполосните инвентарь, отожмите и верните на место.

Через неделю вы будете делать это на автомате. А грязи в квартире станет в разы меньше.

Как улучшить зону прихожей

Сделайте "парковку" для грязной обуви

  • Простой пластиковый поднос — и никакой разводки грязи по дому. Мыть легко, выглядит опрятно.

Спрячьте несезонную обувь

  • Чем меньше пар стоит в проходе, тем чище и аккуратнее. Храните всё вне сезона — в коробках с вентиляцией.

Выберите закрытую обувницу

  • Открытые полки создают визуальный беспорядок. Лучше — нейтральная обувница со скрытыми ячейками.

Ограничьте размер вешалки

  • Чем больше крючков — тем больше курток. Маленькая вешалка = больше порядка.

Два коврика — лучше одного

  • Снаружи — жёсткий с щетиной, внутри — впитывающий. Вместе они задерживают до 90% грязи.

Грязь в доме — не злой рок, а просто отсутствие рутины. Один контейнер, старая губка и микрофибра — и прихожая работает на вас. А пол в зале остаётся таким, как вы его вымыли.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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