Как держать дом чистым, даже если на улице слякоть: 5 простых решений для чистой прихожей

2:31 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

На улице слякоть, грязь и реагенты. А дома — светлый ламинат и ковры. Как пройти этот путь от двери до тапочек, не оставляя за собой "следов преступления"?

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Прихожая в квартире

Оказывается, чтобы полы в квартире оставались чистыми даже в мокрую погоду, не нужно героизма — достаточно выработать пару простых привычек. Всё дело в системе и правильных мелочах, которые всегда под рукой.

Что держать в прихожей — минимум, который работает

Губка для обуви

Подойдёт даже та, что отслужила на кухне. Ею легко отмыть грязь с подошвы и верха ботинок.

Салфетка из микрофибры

Снимает остатки влаги, полирует обувь и моментально убирает грязные капли с пола. Работает лучше, чем тряпка.

Контейнер или таз

Для ополаскивания губки, хранения салфеток и оперативной чистки сразу нескольких пар. Удобно спрятать в кладовке или под раковиной.

Что делать, когда вернулись домой

Снимите обувь.

Наберите воду в контейнер.

Если грязь мокрая - промойте губкой.

- промойте губкой. Если грязь сухая - сначала протрите микрофиброй, затем при необходимости промойте.

- сначала протрите микрофиброй, затем при необходимости промойте. Вытерли — вытерли пол. И поставьте обувь сушиться на чистый поднос.

И поставьте обувь сушиться на чистый поднос. Сполосните инвентарь, отожмите и верните на место.

Через неделю вы будете делать это на автомате. А грязи в квартире станет в разы меньше.

Как улучшить зону прихожей

Сделайте "парковку" для грязной обуви

Простой пластиковый поднос — и никакой разводки грязи по дому. Мыть легко, выглядит опрятно.

Спрячьте несезонную обувь

Чем меньше пар стоит в проходе, тем чище и аккуратнее. Храните всё вне сезона — в коробках с вентиляцией.

Выберите закрытую обувницу

Открытые полки создают визуальный беспорядок. Лучше — нейтральная обувница со скрытыми ячейками.

Ограничьте размер вешалки

Чем больше крючков — тем больше курток. Маленькая вешалка = больше порядка.

Два коврика — лучше одного

Снаружи — жёсткий с щетиной, внутри — впитывающий. Вместе они задерживают до 90% грязи.

Грязь в доме — не злой рок, а просто отсутствие рутины. Один контейнер, старая губка и микрофибра — и прихожая работает на вас. А пол в зале остаётся таким, как вы его вымыли.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.



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