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Унитаз снова как новый: избавьтесь от желтых пятен без химии с этим простым трюком

2:10
Недвижимость

Неприятные желтые пятна на сиденье унитаза могут стать настоящей головной болью. Особенно если обычные чистящие средства не справляются с этой проблемой, а старые столешницы покрылись пятнами, которые трудно удалить. Но не переживайте, мы нашли для вас простой и эффективный способ вернуть белизну сиденью унитаза, используя всего несколько ингредиентов из вашей кухни.

Чистка унитаза
Фото: freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Чистка унитаза

Что понадобится

  • Пищевая сода
  • Уксус
  • Губка

Инструкция по применению:

  • Приготовление смеси
    В небольшой миске смешайте пищевую соду с уксусом. Перемешивайте, пока смесь не станет однородной и не начнет пениться. Это и есть ключ к очищению — реакция с выделением газа помогает растворить стойкие пятна.
  • Нанесение смеси
    Возьмите губку, нанесите на нее приготовленную смесь и начните тщательно обрабатывать сиденье унитаза. Пищевая сода и уксус создают мощное моющее средство, которое легко справляется с загрязнениями.
  • Промывание и высушивание
    После того как вы очистили поверхность, промойте ее чистой водой. Затем протрите сиденье сухой тканью, чтобы избавиться от остатков смеси и влаги.

Советы по поддержанию чистоты:

Чтобы сохранить чистоту на долгое время, повторяйте эту процедуру регулярно, особенно если заметили первые признаки разводов.
Профилактика также имеет значение: по возможности избегайте попадания воды на сиденье, что поможет предотвратить появление пятен.
Этот метод позволяет легко поддерживать чистоту в ванной без применения сильнодействующих химикатов. Просто, экономично и экологично!

Идеальный гостиничный трюк

Все мы мечтаем о чистом и ароматном туалете, но часто опасаемся использовать агрессивную химию. Вот вам гостиничный трюк, который я узнала от своей невестки, работающей в отеле. Этот способ показывает, как легко создать чистоту в туалете с минимальными затратами, используя только натуральные ингредиенты, доступные в каждом доме.

Уточнения

Унита́з — санитарно-техническое приспособление для удаления продуктов дефекации, мочеиспускания и рвотных масс, устанавливаемое в туалетах и снабжённое системой автоматического или полуавтоматического смыва. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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