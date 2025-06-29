Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Новая волна автоподстав: схемы становятся хитрее, а доказать невиновность — труднее
Не просто растение: вот почему папоротник должен быть в каждом доме
Когда жара сводит с ума — животные действуют нестандартно
Земля бьётся в конвульсиях: нечто внутри нашей планеты готово разорвать ее
Попал бы в ад: Иосиф Пригожин раскрыл правду о своём несостоявшемся сотрудничестве с Азизой
Билеты по карману каждой семье: Аэрофлот меняет правила игры для многодетных с 1 июля 2025
Турбомотор и частые остановки: невидимая угроза от удобной технологии
Фитнес начинается в голове: как визуализация приближает вас к идеальной форме
Кукуруза и огурец по-новому: летний салат, который съедается первым

Этот простой трюк с лавровым листом сделает ваш дом невероятно свежим — и вы не поверите, как быстро

2:46
Недвижимость

Вы часто используете лавровый лист исключительно для приготовления пищи? А зря! Этот обыденный ингредиент обладает множеством других применений, которые могут удивить. Он не только придает блюдам чудесный вкус, но и помогает освежить воздух в вашем доме. Все, что вам нужно — всего 20 минут, чтобы наполнить квартиру приятным ароматом и избавиться от неприятных запахов.

лавровый лист
Фото: flickr.com by Consell Comarcal del Baix Empordà, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
лавровый лист

Как использовать лавровый лист в духовке:

  • Подготовьте духовку
    Прежде чем приступить, тщательно очистите духовку. Используйте моющее средство, чтобы избавиться от загрязнений, которые могут повлиять на результат.
  • Подготовьте лавровый лист
    Выложите несколько сушеных лавровых листьев на пергаментную бумагу. Не нужно использовать много листьев — достаточно нескольких.
  • Разогрейте духовку
    Нагрейте духовку до 150°C и поставьте противень с лавровыми листьями. Оставьте их в духовке на 20 минут.
  • Почувствуйте результат
    Когда лавровые листья нагреваются, они начинают испускать свой естественный аромат. Это создаст свежую, успокаивающую атмосферу в вашем доме и избавит от неприятных запахов.

Преимущества этого метода:

  • Натуральный дезодорант: лавровый лист помогает поглотить неприятные запахи, освежая воздух.
  • Расслабляющий эффект: его аромат снимает стресс и улучшает настроение.
  • Экономичность: вместо дорогих освежителей воздуха можно использовать простые кухонные специи.

Альтернативные методы для создания приятного аромата в доме:

  • Кожура цитрусовых
    Заверните кожуру лимона, апельсина или мандарина в фольгу и разогрейте в духовке при 200°C в течение 15 минут. Этот аромат быстро наполнит дом свежестью.
  • Травяной отвар
    Отварите травы, такие как мята, шалфей или лаванда, в кастрюле с водой. Запах сразу распространится по всей комнате.
  • Освежитель воздуха
    Смешайте 500 мл дистиллированной воды с пищевой содой и 10 каплями эфирного масла (например, лаванды или эвкалипта). Распылите в воздухе для приятного аромата.

Полезные советы по устранению запахов в доме:

  • Запах из обуви: насыпьте в обувь немного соли или пищевой соды на ночь, утром вытряхните.
  • Мусорное ведро: насыпьте пищевую соду на его дно, чтобы поглотить неприятные запахи.
  • Желтые пятна в туалете: используйте ванильный сахар или пищевую соду с несколькими каплями эфирного масла для устранения запахов и налета.

Уточнения

Лавро́вый лист — листья лавра благородного, использующиеся в кулинарии как пряность.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Охотник и громила: что будет, если тигр и медведь не поделят добычу
Домашние животные
Охотник и громила: что будет, если тигр и медведь не поделят добычу Аудио 
Этот способ кормления сделает кошку счастливее — и ветеринар подтвердит
Домашние животные
Этот способ кормления сделает кошку счастливее — и ветеринар подтвердит Аудио 
Популярное
Золотой чай для ума, сердца и кожи: напиток, который заменит ромашку, мяту и даже кофе

Чай, который улучшает настроение, укрепляет сердце и помогает засыпать. Не ромашка и не цикорий — это золотой напиток, который стоит попробовать.

Золотой чай для ума, сердца и кожи: напиток, который заменит ромашку, мяту и даже кофе
Сухие пятки и натоптыши исчезли за 2 применения: как ухаживаю за стопами летом без похода к мастеру
Сухие пятки и натоптыши исчезли за 2 применения: как ухаживаю за стопами летом без похода к мастеру
Сорока, которая притворялась собакой: трогательная история из Австралии, покорившая интернет
Охотник и громила: что будет, если тигр и медведь не поделят добычу
Зона 51: что скрывали секретные документы об инопланетной базе? Ответ шокирует Игорь Буккер В европейских столицах тайно поддерживают позицию Венгрии и Словакии по Украине Любовь Степушова Возрождение классики: Глеб Матвейчук создал мюзикл Ревизор с невероятными декорациями Анжела Якубовская
Не герой леса, а тиран: за что звери шарахаются от медведя
Святой Грааль морей найден: на дне Карибского моря обнаружили сокровища на 21 миллиард долларов
Птенец на земле: спасать или не трогать? Главные правила первой помощи
Птенец на земле: спасать или не трогать? Главные правила первой помощи
Последние материалы
Турбомотор и частые остановки: невидимая угроза от удобной технологии
Фитнес начинается в голове: как визуализация приближает вас к идеальной форме
Кукуруза и огурец по-новому: летний салат, который съедается первым
Морской супергерой подвёл: когда дельфин не спешит на помощь
Ваши трубы спасены! Вот как вернуть свежесть в ванную и кухню за 5 минут
Развод, который до сих пор болит: известный блогер откровенно высказался о расставании
Когда солнца нет неделями, а тля атакует: что поможет спасти грядки
Торможение двигателем возможно и на автомате — вот как это работает
Подработка для школьников: сколько платят подросткам и какие сферы самые популярные
Поцелуи могут передавать не только чувства — но и тревожность
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.