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Ваши трубы спасены! Вот как вернуть свежесть в ванную и кухню за 5 минут

2:23
Недвижимость

Трубы в ванной и на кухне часто становятся источником неприятных запахов. Причиной этого являются остатки пищи, волос, ворса и грязи, которые накапливаются в трубах. К тому же, если их не чистить, это может привести к засорам и проблемам с гигиеной. Но есть способ избавиться от всех этих неприятностей быстро и эффективно. В этой статье мы расскажем о том, как правильно очистить сантехнику в вашем доме, чтобы всегда поддерживать чистоту и свежесть.

раковина
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
раковина

Шаги для эффективной очистки труб

  1. Первый шаг. Налейте 1 стакан пищевой соды в трубу, которую хотите очистить (это может быть ванная комната, кухня или прачечная). Оставьте соду на 10 минут. Пищевая сода действует как антисептик, предотвращая развитие грибка и устраняя неприятные запахи.
  2. Второй шаг. Добавьте чашку белого уксуса в трубопровод и подождите еще 15 минут. В этот момент начинается реакция между содой и уксусом, что способствует разрушению загрязнений.
  3. Третий шаг. После этого залейте 2 стакана кипятка в трубу. Этот процесс можно повторять раз в неделю, чтобы поддерживать трубы чистыми и свежими.

Альтернативные методы для борьбы с запахом

Метод 1: лимон и уксус

Ингредиенты:

  • 1 лимон (кожура)
  • 1/2 стакана уксуса
  1. Нарежьте кожуру лимона на мелкие кусочки и смешайте с уксусом в форме для кубиков льда.
  2. Заморозьте смесь. Каждый раз, когда хотите использовать этот метод, просто измельчите кубик и вылейте его в трубу.
  3. Добавьте галлон кипятка и повторяйте процедуру каждый день до исчезновения запаха.

Метод 2: соль и лимонный сок

Ингредиенты:

  • 1/2 стакана крупной соли
  • 1 литр кипятка
  • 1 стакан лимонного сока
  1. Вылейте соль и лимонный сок в трубу.
  2. Оставьте смесь на 10-15 минут, чтобы она подействовала.
  3. Затем добавьте кипящую воду, и ваши трубы снова будут чистыми и без запаха.

Эти методы не только эффективно устраняют неприятные запахи, но и поддерживают чистоту ваших труб без использования химических средств.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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