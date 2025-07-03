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Летняя жарища и секреты пещерного человека: как не растопить квартиру и сохранить прохладу

2:02
Недвижимость

С наступлением лета многие люди радуются тёплой погоде, которая позволяет проводить больше времени на улице. Однако в жаркие дни возникает необходимость охлаждения дома. В такие моменты люди часто ищут эффективные способы справиться с жарой.

Девушка с веером
Фото: Freepik by stefamerpik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка с веером

Один из подходов, который можно рассмотреть, — это использование так называемого "метода пещерного человека". Этот метод предполагает создание в доме условий, аналогичных пещере, где прохладно благодаря отсутствию прямого солнечного света и сквозняков.

Суть метода заключается в том, чтобы минимизировать поступление тёплого воздуха в помещение. Для этого рекомендуется держать окна и двери закрытыми в течение дня. Даже если кажется, что часть дома находится в тени, открытие окон или дверей всё равно приведёт к поступлению тёплого воздуха.

Кроме того, рекомендуется выключать свет, чтобы уменьшить количество тепла, поступающего в помещение. Если в доме установлен кондиционер, то его использование поможет поддерживать комфортную температуру. Однако при этом не следует открывать двери или окна, чтобы не выпускать холодный воздух, напоминает tomsguide.com.

Для долгосрочного решения проблемы жары можно рассмотреть следующие варианты:

  1. Тонированная плёнка для окон: Она отражает тепло и помогает поддерживать более прохладную температуру в помещении.
  2. Встроенные жалюзи: Они позволяют контролировать количество солнечного света, поступающего в дом, без необходимости замены дверей и окон.
  3. Современное стекло: Оно обладает превосходными отражающими свойствами, что помогает снизить поступление тепла в помещение.
  4. Рулонные шторы: Они также являются эффективным способом защиты от прямых солнечных лучей.

Использование этих методов поможет создать более комфортные условия в доме в жаркие летние дни и обеспечить более качественный сон по ночам.

Уточнения

Жара — состояние атмосферы в данной области, характеризующееся горячим, нагретым солнечными лучами воздухом. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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