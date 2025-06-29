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Как сэкономить на ремонте: вот, на что точно нельзя жалеть денег

1:03
Недвижимость

Эксперты в сфере ремонта единогласно считают, что во время ремонта нельзя экономить на сантехнике, электрике, окнах, дверях и скрытых черновых работах.

Покраска плитки в ванной валиком
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Покраска плитки в ванной валиком

Дело в том, что это может привести к быстрой поломке, тогда через 2-3 года придётся потратить еще больше денег.

Для крупных работ заранее забронируйте мастеров. Еще можно сэкономить на материалах для отделки, пишет KP. RU.

Выберите надёжный российский ламинат 32 класса на замену модной импортной инженерной доски. А вместо сплошной плитки по всей ванной — уложите её только в мокрых зонах, остальное — под моющиеся обои. Эти лайфхаки уже помогут сэкономить до 20-30% бюджета на отделку.

Также важно знать, что многие недобросовестные компании, которые предлагают минимальную цену, могут указывать реалистичную стоимость только на первые этапы. Потом же подрядчик разбивает контракт на несколько этапов.

Уточнения

Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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