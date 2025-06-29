Городские пространства, гастрокластеры и больницы: Norlin инвестирует в будущее

2:09 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Группа Norlin, специализирующаяся на недвижимости и гостиничном бизнесе, заключила многомиллионное соглашение с Upstream ABL для масштабного расширения в Великобритании.

Фото: Flickr by Daniel Chodusov, https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/ стройка

Финансирование превысит £20 млн и будет направлено на развитие сети развлекательных и общественных пространств с акцентом на регенерацию городских территорий.

Среди ключевых направлений — масштабирование концепции Freight Island, которая уже успешно реализована в Манчестере. Этот проект превратил заброшенную часть депо Mayfield в популярное крытое и открытое гастро-пространство с концертами и маркетами. Теперь Norlin планирует открыть аналогичные площадки в Брикстоне, Лидсе и Ньюкасле.

Компания также активно инвестирует в другие проекты в Северной Ирландии — от дистиллерии Titanic Distillers до новой частной больницы на Буше-роуд. В ближайшие годы Norlin намерена стать ведущим игроком в трансформации городских пространств в Британии и Ирландии, сохраняя при этом опору на гостиничный сектор, пишет irishnews.com.

Сделка стала одной из крупнейших для Upstream ABL после выкупа бизнеса его руководством в начале года. Специализируясь на структурированном кредитовании под активы, Upstream поддерживает предприятия с устойчивыми бизнес-моделями, предоставляя гибкие линии кредитования и срочные займы. Финансирование для Norlin обеспечено активами компании — от недвижимости до оборотных средств.

По словам партнёра Upstream Льюиса МакКаллана, сделка отражает амбициозные планы обеих сторон.

"Norlin масштабирует успешную модель, объединяющую гостеприимство, городскую регенерацию и экономическую отдачу. Мы гордимся тем, что можем поддерживать такие инициативы".

Соучредитель Norlin Ричард Ирвин отметил, что сотрудничество с Upstream даёт компании "максимальную гибкость и уверенность в реализации крупных проектов по всей стране".

Уточнения

Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.



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