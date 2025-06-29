Дом, где бывали Кеннеди, выставлен на продажу: историческое поместье Билла Коха за $24 млн

2:05 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В элитном анклаве Oyster Harbors на Кейп-Коде выставлено на продажу уникальное прибрежное поместье площадью 7,5 акров. Его стоимость — $23,85 млн, а история — достойна романа. Когда-то этот дом принимал Джона и Жаклин Кеннеди, сегодня — он может стать вашей летней резиденцией у океана.

Фото: nypost.com by Halsey Fulton, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Поместье Билла Коха

Сейчас поместьем владеет миллиардер Билл Кох, коллекционер и бизнесмен, известный также своими винными аукционами. Он купил его в 2013 году за $19,5 млн, но в доме по-прежнему чувствуется влияние прежних владельцев — банкира Пола Меллона и его жены Банни, знаменитой садовницы и подруги Жаклин Кеннеди. Именно Банни спроектировала Розовый сад Белого дома и десятилетиями формировала романтичный ландшафт вокруг этого уединённого особняка.

Главный дом, построенный в 1954 году, предлагает 8 спален, виды на океан из почти каждой комнаты, широкие дощатые полы и оригинальные камины. На территории — два гостевых коттеджа, бывшая художественная студия, теплица, пляжный дом и даже собственная берма, созданная вручную из 2000 тонн песка. Участок включает более 500 футов частной береговой линии, глубоководный причал и доступ к небольшому острову-птичьему заповеднику.

Кох не только сохранял атмосферу особняка, но и использовал его в качестве дома для гостей — иногда сдавая за $25 000 в неделю. Сейчас он распродаёт активы в регионе, предлагая также соседний участок за $10,5 млн и другую часть бывших владений Меллонов — за $16 млн, пишет nypost.com.

Параллельно миллиардер распродал почти 8000 бутылок из своего погреба на рекордном аукционе Christie's — на $28,8 млн.

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