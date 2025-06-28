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Сантехники в шоке: эта простая жидкость прочищает засоры лучше химии

1:04
Недвижимость

Засор в раковине — проблема, с которой сталкиваются почти все. Обычно в ход идут уксус и сода, но забудьте о них: есть средство, которое работает быстрее, проще и не стоит почти ничего.

Слив
Фото: Wikimedia Commons by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Слив

Всё, что вам нужно, — это горячая вода и немного моющего средства. По словам экспертов и блогеров, такой способ не только справляется с жировыми пробками, но и предотвращает их появление. И это действительно работает: горячая вода растворяет скопившийся жир, а моющее средство расщепляет липкие отложения в трубах.

Главное — не использовать кипяток, особенно зимой: 60 градусов вполне достаточно, чтобы прочистить слив без риска для сантехники. Этот метод безопасен, экологичен и подходит даже для старых труб. Заливайте воду с моющим средством в слив на ночь или перед выходом из дома — и никакие засоры вам не страшны.

Забудьте о дорогих ферментных препаратах и порошках: всё, что нужно для чистки, уже стоит у вас на кухонной полке.

Уточнения

Раковина — чашеобразное приспособление, которое используется для мытья рук или небольших предметов.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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