Холодильник работает на износ? Скорее проверьте этот параметр

Когда за окном +30 и выше, страдаем не только мы — ваша бытовая техника тоже работает на пределе. Особенно холодильник. Частое открытие дверцы, жара в помещении и перегрузка продуктами могут быстро привести к снижению эффективности.
А это — путь к порче еды и росту счетов за электричество. Разбираемся, как правильно настраивать и использовать холодильник летом.
Это оптимальный диапазон, позволяющий сохранять свежесть продуктов и сдерживать рост бактерий. Но важно не путать температурные значения с делениями на панели управления.
Многие не знают: чем выше цифра на шкале (например, 7), тем ниже температура внутри.
1 — самое слабое охлаждение, 7 — самое интенсивное.
Простая логика:
Если вы оставляете дом, а холодильник остаётся включённым:
1. Горячие блюда в холодильнике
Одна из самых распространённых проблем — поставить только что приготовленное блюдо на полку. Компрессор включается на максимум, расходует лишнюю энергию и перегревается.
2. Отключать холодильник на ночь
Кажется логичным, но на деле — вредно. После повторного включения устройство тратит гораздо больше энергии, чтобы восстановить нужную температуру.
3. Сразу загружать всё после уборки
После разморозки или покупки большого количества продуктов дайте технике поработать вхолостую 1,5-2 часа, чтобы стабилизировать внутреннюю температуру и избежать образования конденсата.
Самый холодный участок — нижняя полка. Там стоит хранить мясо, рыбу, молочные продукты и яйца (в упаковке). Верхние полки лучше оставить для готовых блюд и напитков.
Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере. Применяется обычно для хранения пищи, лекарств или предметов, требующих хранения в прохладном месте или при отрицательных температурах.
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