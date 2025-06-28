Холодильник работает на износ? Скорее проверьте этот параметр

2:31 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Когда за окном +30 и выше, страдаем не только мы — ваша бытовая техника тоже работает на пределе. Особенно холодильник. Частое открытие дверцы, жара в помещении и перегрузка продуктами могут быстро привести к снижению эффективности.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Девушка в пижаме перед открытым холодильником

А это — путь к порче еды и росту счетов за электричество. Разбираемся, как правильно настраивать и использовать холодильник летом.

Какую температуру выставлять в жару?

В холодильной камере: от +2°C до +4°C

В морозильной: около -15°C

Это оптимальный диапазон, позволяющий сохранять свежесть продуктов и сдерживать рост бактерий. Но важно не путать температурные значения с делениями на панели управления.

Многие не знают: чем выше цифра на шкале (например, 7), тем ниже температура внутри.

1 — самое слабое охлаждение, 7 — самое интенсивное.

Простая логика:

До +25°C на улице и немного продуктов — достаточно уровня 1-3

При 25-30°C и среднем наполнении — уровень 4-5

В жару выше 30°C и при полной загрузке — 6 или даже 7

Уезжаете в отпуск? Что делать с настройками

Если вы оставляете дом, а холодильник остаётся включённым:

При небольшом количестве продуктов — уровень 2

Если еда осталась — 3 или 4, чтобы избежать порчи

Частые ошибки, которых стоит избегать

1. Горячие блюда в холодильнике

Одна из самых распространённых проблем — поставить только что приготовленное блюдо на полку. Компрессор включается на максимум, расходует лишнюю энергию и перегревается.

2. Отключать холодильник на ночь

Кажется логичным, но на деле — вредно. После повторного включения устройство тратит гораздо больше энергии, чтобы восстановить нужную температуру.

3. Сразу загружать всё после уборки

После разморозки или покупки большого количества продуктов дайте технике поработать вхолостую 1,5-2 часа, чтобы стабилизировать внутреннюю температуру и избежать образования конденсата.

Где внутри холоднее всего?

Самый холодный участок — нижняя полка. Там стоит хранить мясо, рыбу, молочные продукты и яйца (в упаковке). Верхние полки лучше оставить для готовых блюд и напитков.

Уточнения

Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере. Применяется обычно для хранения пищи, лекарств или предметов, требующих хранения в прохладном месте или при отрицательных температурах.



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