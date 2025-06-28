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Холодильник работает на износ? Скорее проверьте этот параметр

2:31
Недвижимость

Когда за окном +30 и выше, страдаем не только мы — ваша бытовая техника тоже работает на пределе. Особенно холодильник. Частое открытие дверцы, жара в помещении и перегрузка продуктами могут быстро привести к снижению эффективности.

Девушка в пижаме перед открытым холодильником
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Девушка в пижаме перед открытым холодильником

А это — путь к порче еды и росту счетов за электричество. Разбираемся, как правильно настраивать и использовать холодильник летом.

Какую температуру выставлять в жару?

  • В холодильной камере: от +2°C до +4°C
  • В морозильной: около -15°C

Это оптимальный диапазон, позволяющий сохранять свежесть продуктов и сдерживать рост бактерий. Но важно не путать температурные значения с делениями на панели управления.

Многие не знают: чем выше цифра на шкале (например, 7), тем ниже температура внутри.
1 — самое слабое охлаждение, 7 — самое интенсивное.

Простая логика:

  • До +25°C на улице и немного продуктов — достаточно уровня 1-3
  • При 25-30°C и среднем наполнении — уровень 4-5
  • В жару выше 30°C и при полной загрузке — 6 или даже 7

Уезжаете в отпуск? Что делать с настройками

Если вы оставляете дом, а холодильник остаётся включённым:

  • При небольшом количестве продуктов — уровень 2
  • Если еда осталась — 3 или 4, чтобы избежать порчи

Частые ошибки, которых стоит избегать

1. Горячие блюда в холодильнике

Одна из самых распространённых проблем — поставить только что приготовленное блюдо на полку. Компрессор включается на максимум, расходует лишнюю энергию и перегревается.

2. Отключать холодильник на ночь

Кажется логичным, но на деле — вредно. После повторного включения устройство тратит гораздо больше энергии, чтобы восстановить нужную температуру.

3. Сразу загружать всё после уборки

После разморозки или покупки большого количества продуктов дайте технике поработать вхолостую 1,5-2 часа, чтобы стабилизировать внутреннюю температуру и избежать образования конденсата.

Где внутри холоднее всего?

Самый холодный участок — нижняя полка. Там стоит хранить мясо, рыбу, молочные продукты и яйца (в упаковке). Верхние полки лучше оставить для готовых блюд и напитков.

Уточнения

Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере. Применяется обычно для хранения пищи, лекарств или предметов, требующих хранения в прохладном месте или при отрицательных температурах. 

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Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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