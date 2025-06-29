Прощай, старый Лондон: как 250 000 пассажиров и гигантская станция изменят город навсегда

2:35 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В Лондоне начинается строительство одного из самых амбициозных проектов последних десятилетий. Новый город под названием Old Oak начнёт появляться в районе Олд-Оук, и это будет не просто очередной жилой комплекс, а настоящий "город будущего", который преобразит весь западный Лондон.

Фото: commons.wikimedia.org by Jamie Street, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Биг-Бен, Лондон

Мега проект для Лондона

Old Oak — это проект, который будет реализовываться в течение следующих тридцати лет. К 2055 году здесь появятся современные жилые комплексы, новые парки, пешеходные и велосипедные дорожки, а также крупнейший в Лондоне железнодорожный вокзал. Это будет не просто место для жизни, а настоящее сообщество с возможностью наслаждаться удобствами, а также работать и отдыхать в одном районе.

56 000 рабочих мест и 25 000 новых домов

Одной из ключевых задач проекта является создание рабочих мест. Ожидается, что в Old Oak будет создано 56 000 новых рабочих мест, а также построено более 25 000 новых домов. Это поможет разгрузить районы, такие как Брент, Илинг и Хаммерсмит, и предоставит жителям Лондона новые возможности для жизни и работы.

Новый транспортный узел

Одним из главных элементов проекта будет новая железнодорожная станция Old Oak Common. Эта станция станет важнейшим транспортным узлом, соединяя линии Elizabeth, Heathrow Express и National Rail. В результате, через станцию ежедневно будут проходить около 250 000 пассажиров, что значительно упростит транспортировку по столице.

Преобразование промышленных территорий

Занимая площадь в 70 акров, данный проект преобразит бывшие промышленные территории в современный и удобный городской район. Ожидается, что канал Гранд Юнион, который будет проходить через этот район, останется в своей исторической форме, добавляя еще больше charm в новое место.

Доступное жилье и общественная аренда

Одной из задач городского совета Илинга является создание доступных для населения домов. В проекте предусмотрено, что половина всех новых домов будет доступной, а 1000 из них — муниципальными для социальной аренды. Это поможет уменьшить очередь из 8000 семей, которые сейчас ожидают получения социального жилья в Лондоне.

Уточнения

Ло́ндон (англ. London МФА: ) — столица и крупнейший город Англии и Великобритании. Административно образует регион Англии Большой Лондон, разделённый на 33 самоуправляемых территории (см. боро Лондона).



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