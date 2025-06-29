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Уют начинается с подсветки: неожиданные решения для дома

Недвижимость

Выбор освещения — это не только про свет, а про настроение, уют и даже стиль жизни. Свет может "поднять" потолки, "растворить" стены, выделить зону отдыха или добавить волшебства в обычный вечер. В 2025 году нас ждут десятки интересных решений, от умных ламп до светящихся скульптур. Разберём, что актуально — и куда стоит смотреть при оформлении разных комнат.

Гостиная комната
Фото: flickr.com by FlooringClarity, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Гостиная комната

Главные тренды

  • Умное освещение. Современные светильники умеют больше, чем просто светить. Их можно включать голосом, управлять с телефона, настраивать по времени или под определённые сценарии — например, яркий свет утром и тёплый вечером. Даже обычные лампочки теперь можно заменить на "умные".
  • Природные фактуры и органика. Светильники из дерева, ротанга, льна и стекла создают мягкий рассеянный свет и визуально "теплят" пространство. Особенно хорошо смотрятся такие модели в скандинавских, экостилях и мягком минимализме. Популярны также формы, навеянные природой: листья, цветы, капли, неровные линии — всё, что добавляет интерьеру живости.
  • Скрытый свет и гибкий неон. Мягкое свечение из-под кровати, потолка или вдоль стен создаёт эффект "парения". А неоновые трубки можно выгибать в надписи, силуэты и контуры мебели. Это эффектно, просто и очень трендово — особенно в спальнях и молодежных интерьерах.

Выбираем по типу помещения

  • Потолочные светильники. Плафоны — для небольших пространств, люстры — для парадных комнат. Важно учитывать высоту потолков и общую площадь.
  • Подвесы и торшеры. Подвесные светильники могут стать акцентом или выделить функциональную зону. А торшеры с мягким светом идеальны для уголков отдыха — рядом с креслом или диваном.
  • Настенные бра и встроенные лампы. Идеальны для мягкой подсветки у кровати, в коридоре или ванной. Встроенные светильники не бросаются в глаза, но обеспечивают яркий, функциональный свет.
  • Настольные лампы. Мобильные, удобные и декоративные. Особенно популярны модели с регулировкой яркости и встроенной зарядкой.
  • LED-ленты. Фоновое или акцентное освещение, экономия энергии и простота монтажа. Идеальны для кухонь, детских, гардеробных.
  • Акриловые светильники. Лёгкие, прочные и эффектные. Могут быть прозрачными или цветными, в форме шара или абстракции. Смотрятся, как арт-объект.

Минимализм — как база

Если вы не готовы к смелым решениям — ставьте на минимализм. Простые формы, нейтральные цвета, функциональность. Такие светильники не перегружают интерьер и отлично сочетаются со всем остальным.

Уточнения

Световой диза́йн светодиза́йн (англ. lighting design - проектирование, разработка, конструирование, расчёт освещения) — это направление дизайна, базирующееся на трёх основных аспектах освещения.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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