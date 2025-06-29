Вечером на кухне — как в кафе: подсветка, которую легко сделать самому

Вы удивитесь, насколько уютнее и функциональнее становится кухня, если добавить подсветку под навесными шкафами. Причём сделать её можно самому — без вызова электрика и серьёзных вложений. Главное — знать нюансы, которые не напишут на упаковке.
Избегайте жары. Не размещайте ленту у плиты, холодильника или в других горячих зонах — температура выше 40°C вредит диодам.
Защита от влаги. Выбирайте ленты и комплектующие с влагозащитой — кухонная столешница часто мокрая и загрязняется.
Не экономьте на профиле. Ленту нельзя клеить напрямую на мебель — нужен алюминиевый профиль с водонепроницаемым рассеивателем. Он отводит тепло и защищает ленту.
Цвет свечения. Для кухни лучше всего — нейтрально-белый. Он не искажает цвета продуктов и мебели.
Количество диодов. Чем их больше, тем ярче свет, но нужен мощный БП. При малом количестве свет будет тусклым, но дешевле.
Длина ленты. БП справляется с максимумом 5 метров. Хотите больше — делайте отдельные линии с отдельным блоком питания.
Мощность блока рассчитывается по формуле:
(Длина ленты x мощность на метр) + мощность выключателя + 20% запаса
Важно:
Если не хотите возиться с подключением — используйте батарейные светильники: пушлайты или тонкие линейные модели. Они просты в установке и помогут определиться с комфортной температурой света перед постоянным монтажом.
Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.
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Чай, который улучшает настроение, укрепляет сердце и помогает засыпать. Не ромашка и не цикорий — это золотой напиток, который стоит попробовать.