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Вечером на кухне — как в кафе: подсветка, которую легко сделать самому

2:52
Недвижимость

Вы удивитесь, насколько уютнее и функциональнее становится кухня, если добавить подсветку под навесными шкафами. Причём сделать её можно самому — без вызова электрика и серьёзных вложений. Главное — знать нюансы, которые не напишут на упаковке.

Кухня
Фото: commons.wikimedia.org by Anatoliy, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кухня

Что важно учесть перед монтажом

Избегайте жары. Не размещайте ленту у плиты, холодильника или в других горячих зонах — температура выше 40°C вредит диодам.
Защита от влаги. Выбирайте ленты и комплектующие с влагозащитой — кухонная столешница часто мокрая и загрязняется.
Не экономьте на профиле. Ленту нельзя клеить напрямую на мебель — нужен алюминиевый профиль с водонепроницаемым рассеивателем. Он отводит тепло и защищает ленту.

Как выбрать правильную ленту

Цвет свечения. Для кухни лучше всего — нейтрально-белый. Он не искажает цвета продуктов и мебели.
Количество диодов. Чем их больше, тем ярче свет, но нужен мощный БП. При малом количестве свет будет тусклым, но дешевле.
Длина ленты. БП справляется с максимумом 5 метров. Хотите больше — делайте отдельные линии с отдельным блоком питания.

Блок питания: как не ошибиться

Мощность блока рассчитывается по формуле:

(Длина ленты x мощность на метр) + мощность выключателя + 20% запаса

Важно:

  • Совпадение вольтажа (12V или 24V).
  • Установка в проветриваемом месте.
  • Регулярная чистка от пыли — перегрев губителен.

Установка: пошаговый алгоритм

  • Сделайте схему. Замерьте нижнюю часть шкафов, наметьте размещение профиля, выключателя и БП.
  • Подготовьте расходники. Ножовка, дрель, провода, коннекторы, клей, профиль, лента, выключатель.
  • Соберите систему. Соедините коннекторы, проверьте длину, убедитесь, что всё помещается в профиль.
  • Сделайте отверстия. Для вывода проводов к розетке и выключателю.
  • Подключите и проверьте. Установите БП, подключите выключатель, протестируйте систему.

Накладные светильники — альтернатива без проводов

Если не хотите возиться с подключением — используйте батарейные светильники: пушлайты или тонкие линейные модели. Они просты в установке и помогут определиться с комфортной температурой света перед постоянным монтажом.

Лайфхаки и советы

  • Используйте сенсорные выключатели, реагирующие на взмах руки — удобно и гигиенично.
  • Избегайте пайки — есть надёжные коннекторы.
  • Никогда не перегибайте ленты — только мягкий изгиб с радиусом от 10 см.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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