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Нельзя будет купить новостройку за наличные — вот что ждёт застройщиков Казахстана

2:10
Недвижимость

В Казахстане готовятся ужесточить правила для застройщиков, и главной новостью стало возможное введение штрафов за продажу жилья за наличные. Но это только вершина айсберга — власти планируют целый комплекс изменений, которые перевернут рынок первичной недвижимости.

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Фото: Официальный портал органов государственной власти Тюменской области by Главное управление строительства Тюменской области, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
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Больше нельзя будет платить "в руки"

Теперь все сделки на рынке новостроек должны проходить только через банк. То есть купить квартиру у застройщика за наличные больше не получится — за это будут наказывать. Такие меры направлены на повышение прозрачности сделок и защиту дольщиков.

Что ещё под запретом

Согласно законопроекту, одобренному Сенатом, вводятся следующие запреты:

  • Привлечение денег без разрешения акимата или гарантии "Қазақстан тұрғын үй компаниясы" (ҚТК).
  • Любые сделки с покупателями, кроме договора долевого участия.
  • Реклама жилого комплекса до получения разрешения на привлечение средств.

Если застройщик нарушит эти правила, ему грозит не только крупный штраф, но и приостановка строительства.

"Максимальный штраф сегодня — 300 МРП (1 179 600 тенге). Но планируется увеличение до 2 000 МРП — это уже 7 864 000 тенге."

Смягчение для опытных, но не слишком

Не всё так строго: вместе с ограничениями в законопроекте предусмотрены и послабления. Например, теперь застройщику достаточно иметь не пять лет опыта, а три, и сдать не 5 000 м² жилья, а 3 000, чтобы получить право привлекать деньги дольщиков.

Для дольщиков — новые правила игры

После вступления закона в силу, каждый договор долевого участия должен быть оформлен письменно и зарегистрирован в единой системе. Вся информация для покупателей будет доступна через Центр поддержки дольщиков.

Все изменения вступят в силу после того, как закон подпишет президент и он будет официально опубликован.

Уточнения

Деве́лопмент (также деве́лопмент недви́жимости, деве́лопинг; от англ. real estate development "совершенствование, развитие недвижимости") — предпринимательская деятельность, связанная с созданием объекта недвижимости, реконструкцией или изменением существующего здания или земельного участка, приводящая к увеличению их стоимости.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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